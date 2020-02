I helgen arrangeres det VM i sprint og allround skøyter på Hamar.

Som NRK omtalte for et par dager siden må deltakere og medlemmer av støtteapparatet rundt utøverne testes på et rom der de involverte bor under VM.

Siden den gang har Norge fått sitt første koronavirus-tilfelle, men arrangøren føler seg trygge på at rutinene er gode.

– Vi har gjennomført en enkel helsesjekk på alle utøvere og personer i støtteapparatet. De har svart på noen spørsmål om de har hatt symptomer, og om hvor de har vært. Vi følger retningslinjene vi har fått fra Det internasjonale skøyteforbundet og fra helseforbundet, sier generalsekretær i Norges Skøyteforbund Håkon Dahl til TV 2.

Helsesjekken avgjør om man får akkreditering eller ikke. Er ikke ting som det skal, slipper man ikke inn i Vikingskipet.

– På hotellet til utøverne og støtteapparatet har alle gjennomført en temperaturtest. De får en skriftlig attest som gir dem tilgang til Vikingskipet. Ingen kommer inn uten at de har gjennomført den sjekken, sier pressesjef for VM i Hamar, Jane Meyer.

Dahl sier at for tilskuerne blir det som vanlig, og at det ikke kommer til å bli noen store tiltak for publikum.

– Nå er hele Norge veldig opptatt av dette, og vi håper folk er bevisste. Vi kommer til å sette ut ekstra håndsprit for publikum. Vi stoler på de beskjedene som er gitt av norske myndigheter og følger de rådene som er blitt gitt, sier Dahl.

I VM kommer det utøvere fra mange forskjellige land, blant andre Kina.

– Vi får noen over fra Kina, og de har vi snakket med. Og de har ikke oppholdt seg i Kina de siste ukene. Vi har ingen frykt, men oppfordrer folk til å ha god hygiene og bruke håndsprit, sier Jane Meyer.