Varsler forbud mot spillreklame på tv

Det er allerede forbudt å markedsføre pengespill for andre enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto i Norge. Kanaler som sender fra utlandet til det norske markedet har omgått forbudet. Nå foreslår regjeringen å stanse distribusjonen av kanaler som sender ulovlig pengespillreklame mot Norge.

– Nå stanser vi muligheten for å sende den type tv-reklame. Det vil være bra for norske forbrukere som ikke ønsker å se den reklamen og for de som har spillavhengighet og familier som rammes av dette, sier kulturminister Abid Raja (V) til TV 2.

Fredag fremmer regjeringen et lovforslag hvor Medietilsynet får i oppgave å stanse distribusjon av kanaler som sender ulovlig pengespillreklame.

– Vi gir Medietilsynet adgang til å pålegge selskapene som eier boksene som vi alle har under tvene våre, Canal Digital, Get eller Rikstv, ved å ta det inn i sine avtalevilkår. Medietilsynet vil kunne gi pålegg om dette og da må de påleggene følges. Det regjeringen nå gjør er å gi mandat til Medietilsynet til å håndheve forbudet som alltid har vært der, sier Raja.

Uenige om lovlighet

Det får TV-gruppen Discovery til å rase.

– Det er farlig å si at en kulturminister er kunnskapsløs, men her er det iallfall mangel på kunnskap. For det første så er ikke denne typen reklame ulovlig, og for det andre ser jeg at Raja kaller dette en omgåelse. EU har prøvd dette med omgåelse, og de har uttalt seg ganske tydelig om at det ikke er omgåelse. Man lager altså et lovforslag for å gjøre noe ulovlig, som i utgangspunktet ikke er det og gjør det på en måte som innebærer at Norge gjør noe ulovlig, ved å bryte sine EØS forpliktelser, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til TV 2.

Forslaget er heller ikke særlig velkomment i Fremskrittspartiet.

– Vår gruppe skal behandle dette, men vi er i utgangspunktet negative. Hvis man vil aggresiv spillreklame til livs, så må man jo gå etter Norsk Tipping, sier Frp-representant og medlem i kulturkomiteen på Stortinget, Himanshu Gulati.

– Vi er i mot at man skal stramme til regelverket mer. Dette er feil bruk av tid og ressurser. Det er veldig spesielt at Venstre nå går inn for noe de egentlig ikke er for, og sikter til Venstres program som sier at de er mot spillmonopol.

Lovforbudet er utformet slik at det også vil gjelde distribusjon på internett.

– Vi lager en regel som gjør det ulovlig for tv-selskapene, men også for internettleverandørene. Teknologien er i dag tilgjengelig for å stanse slik reklame på tv. Det kommer vi til å få til allerede i år. Når det gjelder internett, vet vi at teknologien ikke er moden ennå, men det vil nok komme raskt på plass det også, sier Raja.