Over hele landet sitter folk nå i hjemmekarantene etter mistanke om korona-smitte. Onsdag ble det første tilfellet av koronavirus-smitte kjent i Norge.

Helsemyndighetene forsetter å hamre inn et gjentakende budskap: God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Nå merker Norges største leverandør av desinfiserende håndprodukter, en kraftig pågang.

Tidobling

– Vi har sett et skifte fra i dag, en vanvittig økning i etterspørselen etter ulike produkter, sier Henrik Skibrek, administrerende direktør hos KiiltoClean AS, tidligere Antibac AS.

– Hvor stor økning snakker vi om?

– Jeg har ikke full oversikt, men når det gjelder ordrer fra store kunder ser vi en tidobling, i etterspørselen etter produkter, sier Skibrek.

SALGBOOM: Etterspørselen etter desinfiserende produkter til håndhygiene har skutt i været, bekrefter Henrik Skibred som er administrerende direktør i KiiltoClean AS, det største selskapet i markedet her hjemme.Foto: Privat

Når TV 2 ringer kundesenteret hos KiiltoClean AS, får vi beskjed om at det «koker» på telefonene.

Selskapet leverer produkter til apotek, helsevesenet, kommuner og bedrifter.

Skibrek sier de har økt kapasiteten i kundemottaket for å håndtere den store etterspørselen. I Danmark, hvor selskapet har fabrikk, har man økt produksjonskapasiteten kraftig de siste ukene.

– Det kjøres tre skift og man jobber også i helgene, opplyser Skibrek.

Prioriterer helsevesenet

Selskapet har satt flere mennesker til å betjene kundesenteret for å svare på telefoner og ta bestillinger.

– Hvordan sikrer dere at de som trenger varer mest, får prioritet?

– Vi forsøker nå å prioritere slik at sykehusene og helsevesenet får levert nok. Så kommer apotekene og de etablerte distributørene, forklarer Skibrek til TV 2.

Selskapet leverer ifølge Skibrek omlag 80 prosent av deinfeksjonsproduktene som selges fra apotek i Norge. Dessuten leverer selskapet produkter til kommuner, offentlige institusjoner og bedrifter, ofte via grossister.

– Som ved svineinfluensa

Skibrek sier han opplever det samme som i 2009, da førte svineinfluesa til en eksplosjon i etterspørselen.

– Det var ventet at etterspørselen ville øke, men jeg er overrasket over det omfanget vi nå ser i etterspørsel.

– Vil dere gå tomme for produkter?

– Vi er allerede utsolgt for noen produkter, men har også mye på lager. Ettersom Kina er stengt, har vi kontaktet andre leverandører som kan levere flasker og embalasje og bedt disse øke produksjonen.

Skibrek mener det er viktig å ikke hause opp situasjonen og han mener man skal lytte til de råd som Folkehelseinstituttet og myndighetene kommer med.

– God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring, sier Skibrek.