I torsdagens episode går finalen av stabelen i Love Island-villaen i den argentinske hovedstaden Buenos Aires.

Enten Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28), Iselin Nordøy (23) og Omid Rosander (24) eller Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) – som alle har blitt kjærester i løpet av oppholdet – kan vende snuten hjem til Norge en hel del rikere.

Vinnerparet skal trekke en konvolutt hver, hvor det i den ene ligger en sum på 300.000 kroner. Øyboeren kan dermed velge om han eller hun vil dele med kjæresten, eller ta hele summen selv.

Dersom det sistnevnte skjer, vil TV 2s første Love Island-sesong bli historisk.

– Vi får se om intensjonen har vært kjærlighet eller «cash». Og det har aldri skjedd i Love Island-sammenheng at noen har valgt alle pengene selv. Så hvis det skjer i Norge på TV 2, i vår første sesong, da blir det Love Island-historie, sier programleder Hegseth, og legger til:

– Det håper jeg faktisk ikke skjer.

33-åringen er stolt over realityprogrammet han har vært en del av i to hele måneder, og at konseptet kun handler om kjærlighet.

– Det er så fint at dette programmet bringer folk sammen og skaper gode liv. Det handler ikke nødvendigvis bare om Instagram-følgere og kampen om å bli superstjerne, sier han til TV 2 kort tid før finalen sparkes i gang.

