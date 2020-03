Godtar EMD-dommene, men vil ikke beklage barnevern-skandalen

At Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen ikke beklager barnevernskandalen, har involverte foreldre tidligere karakterisert som både «ansvarsløst» og «umodent».

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har dømt Norge fire ganger på rad det siste halve året. Forrige uke bekreftet Barne- og familiedepartementet at de ikke vil forsøke å få ny behandling av de tre siste sakene i Storkammeret. Dermed er alle dommene, bortsett fra én som skal ha blitt anket av foreldrene, rettskraftige

Men til tross for at Norge må betale erstatning til foreldrene, får de ikke noen beklagelse fra regjeringen.

Vil ikke si unnskyld

Dette skjer samtidig som 29 barnevernssaker fra Norge står i kø for behandling i Strasbourg. 10 mars faller det dom i to nye saker.

TV 2 har flere ganger tidligere forsøkt å få barneminister Kjell Ingolf Ropstad til å svare på om han vil si unnskyld til foreldrene og barna som er krenket, uten å få noe klart svar.

For de involverte har sakene vært svært opprivende. Det handler om tvangsadopsjoner, der all kontakt er brutt mellom foreldre og barn. Samt saker der barnevernet og rettsvesenet har gitt alt for lite samvær.

Ropstad: – Har forståelse

Etter at det ble bestemt at Norge ikke anker sakene, sendte TV 2 ny mail med spørsmål til ministeren:

– Vil barneministeren nå beklage menneskerettsbruddene barna og foreldrene har blitt utsatt for i de fire sakene? Og om det ikke er aktuelt, hvorfor ikke?

Ropstad svarer følgende til TV 2:

– Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at dette er krevende prosesser å stå i som foreldre. I tråd med dommen vil de biologiske foreldrene som har vært involvert i disse sakene få utbetalt erstatning, svarer barneministeren og fortsetter:

– Barnevernssaker innebærer alltid vanskelig vurderinger der motstående hensyn ofte gjør seg gjeldende. Jeg er derfor opptatt av å ta lærdom av disse sakene for å gjøre det norske barnevernet enda bedre for barna og foreldrene deres.

Ropstad svarer ikke på hvorvidt han vil gi en beklagelse til familiene.

Foreldre reagerer

I november omtalte også TV 2 mangelen på beklagelse fra regjeringen på sakene som til da var avgjort. Involverte familier reagerte den gang.