Farmen-Frank: – Hadde aldri planer om å ligge med en lesbe

Det var ingen tvil om at Farmen-paret Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal var stormende forelsket da God kveld Norge besøkte dem i husbåten til Aniksdal i Sirevåg på Jæren.

– Noen kaller oss «lesba og villmannen», mens noen sier «skjønnheten og udyret». Jeg liker den siste best, smiler Eunike Hoksrød.

Møttes på Torpet

Hun deltok på Farmen i 2017, mens Frank Tore Aniksdal var allerede å se på Farmen i 2014. I fjor deltok begge på Torpet der de ble godt kjent.

Og skal vi tro Aniksdal, var det allerede der det hele startet.

– Jeg tror du flørtet litt med meg uten at du tenkte deg om.

Eunike Hoksrød rister på hodet.

– Nei, jeg var bare hyggelig, ler hun og fortsetter:

– Jeg hadde lyst at Frank skulle være på Torpet. Ikke fordi jeg synes han var så fryktelig kjekk, men fordi han er gæren.

Skjulte forholdet

Hoksrød liker at folk tør å være seg selv og driter i hva andre synes. Dette beskriver Frank Tore Aniksdal slik hun kjenner han best.

Men det var ikke bare enkelt å ikke bry seg om hva andre mener da de skulle prøve å holde forholdet skjult i starten.

– Jeg har vært litt sånn: «Frank, ikke hold meg i hånden! Ikke kyss meg nå, folk vet hvem vi er.» Men Frank brydde seg ikke om det, forteller Hoksrød.

FORELSKET: Kjæresteparet trives godt i husbåten til Frank Tore Aniksdal. Foto: Mariann Habbestad

Frank Tore Aniksdal hadde aldri trodd at de skulle få så god kjemi. Og flere ganger inne på Torpet nektet han for at Eunike Hoksørd var lesbisk.

– Vi var gode venner. Jeg hadde aldri planer om å ligge med ei lesbe, forteller han.

Mann, kvinne og mann

Det var likevel noe ved Hoksrød sin legning som gjorde at Aniksdal holdt et ekstra godt øye med henne.

– Det var litt spennende at hun hadde vært lesbe i 17 år, smiler han lurt til kjæresten sin.

Eunike Hoksrød giftet seg for første gang i 1998 med en mann som hun fikk to barn med. Senere møtte hun Vibekke Hansen, som hun giftet seg med i 2012.

Det ble slutt mellom dem for over ett år siden, og Hoksrød innrømmer at alle papirene var ikke helt i orden da hun fant tonen med Farmen-kollegaen.

– De var nok litt i grenseland. Men det er mye som er i grenseland her, sier hun og forklarer videre:

– Da mener jeg alt jeg har gjort. Gift og skilt, dame og mann. Smith og kristen og ikke Smith og kristen. Jeg har alltid vært et surrehode, sier Hoksrød, som valgte å bryte ut av Smiths venner som 15-åring.

Hun ser bort på kjæresten og legger til: