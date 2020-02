Onsdag kveld kalte Folkehelseinstituttet (FHI) inn til pressekonferanse. Der kom det frem at en norsk kvinne fra Tromsø hadde fått påvist korona-virus etter en reise til Kina.

FHI anser det som svært lite sannsynlig at kvinnen kan smitte andre, men virusfrykten er likevel stor.

Cruiseskipet Saga Sapphire skulle etter planen legge til kai i Tromsø torsdag, men slik ble det altså ikke.

– Det er korrekt at de ikke ønsket å legge til kai her. Årsaken vi har fått oppgitt fra rederi og fartøy er at de har en redsel for koronaviruset, sier driftssjef Knut Ivar Bendiksen ved Tromsø Havn til iTromsø.

Ifølge avisen reiser skipet videre til Honningsvåg.