Det var VG som først meldte om saken.

– Silje har det etter forholdene bra, men er så klart skuffet og lei seg. Hun gledet seg veldig til å konkurrere i X Games Hafjell neste uke. Hun er i trygge hender og vi er i tett dialog med helseteamet på Olympiatoppen, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud via Brettforbundets pressekontakt for snowboard, Matias Rosso, gjengitt av VG.

Norendal er i Vail i Colerado i forbindelse med et snowboard-arrangement.

26-åringen var tilbake i bakken under DewTour i Copper Mountain i Colerado for bare tre uker siden og tok en syvendeplass i slopestyle.

I verdenscupens slopestyle i Calgary kom hun på andreplass. Dermed går hun glipp av X-Games i Hafjell i mars, et av sesongens høydepunkter.