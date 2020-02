Mannen ble funnet livløs i bakken av ansatte ved skibakken klokken 14.30, onsdag ettermiddag.

Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men mannen ble senere erklært død.

Driftssjef Jan Linstad i Skistar Trysil sier til TV 2 at ingen var direkte vitne til det som skjedde.

– Det er en veldig tragisk sak, men det som er enda mer tragisk er at ingen så hva som skjedde. Vi skulle gjerne hatt en årsak til dette, sier Linstad.

Sondre Grønstad ved lensmannskontoret på Trysil sier til TV 2 at den svenske mannen vil bli obdusert.

– Dette er en tragisk hendelse, hvor ingen andre enn mannen selv har vært involvert, sier han.

Til tross for at ingen var direkte vitner til det som skjedde, har politiet avhørt et vitne. Ytterligere to personer har meldt seg for politiet, disse vil bli avhørt av politiet senere.