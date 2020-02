Alle ønsker seg en driftssikker bil som byr på et bilhold som er enkelt, forutsigbart og ikke minst uten galopperende kostnader. Enten det er ny eller en brukt bil det er snakk om.

Amerikanske J.D. Power gjennomfører noen av bilverdenens største kvalitetsundersøkelser og blir av mange regnet som bortimot "fasiten" på dette området.

Å gjøre det godt i deres undersøkelser, har stor betydning for både anseelse og posisjon i markedet.

I motsatt ende: Å komme dårlig ut hos J.D. Power, er en solid ripe i lakken for bilprodusentene.

Blant undersøkelsene de gjør, er den årlige J.D. Power Vehicle Dependability Study. (VDS) Denne høyt anerkjente studien har de nå utført i mer enn 25 år.

Elbil for første gang

Analysen er særdeles grundig, og tar for seg de fleste potensielle problemområdene og bilene er fulgt opp over en treårs-periode. Det vil si at bilene er 2017-modeller.

En av vinnerne i år er Nissan Leaf og det er faktisk aller første gang et en elbil går til topps i en så stor undersøkelse. Klassen den vant er for ikke-premium, kompakt-biler.

Leaf er etter hvert en bil de fleste kjenner til. Den vært en av bestselgerne i Norge i en årrekke.

Leaf ble introdusert i USA og Japan i 2010, og kom i salg i Norge høsten 2011. Den satte en helt ny standard for elbiler. Leaf ble utviklet som fullverdig elbil fra bunn av. Med batteripakken plassert i gulvet er tyngdepunkt og vektfordeling god.

Undersøkelsen viser at mekaniske feil blir det mindre og mindre av i bilindustrien. Til gjengjeld øker det med feil innen de nye teknologiene som bilene får stadig mer av.

Les også: Dette bilmerket kommer også til Norge. Med elbil

Ga Toyota og Chevrolet bank

Bilenes pålitelighet forbedres fra år til år – men nå med en noe lavere hastighet. Gjennomsnittet for alle bilene i 2020 er 134 feil per 100 biler. Det er en forbedring på bare 2 fra 2019. I 2019 var det imidlertid en forbedring på 6 fra 2018.

Leaf vant i sin klasse, foran Chevrolet Cruze og Toyota Corolla. Leaf har en feilfrekvens på 83 feil per 100 biler. Den er med det den første helelektriske bilen som vinner en slik klasseseier, i historien til VDS-studien.

Selv om det er avtagende forbedringsgrad, oppnår bilprodusentene sitt beste resultat i studiens historie i 2020.

– Til tross for økt bruk av avansert teknologi, blir den totale påliteligheten bedre og bedre.Det er ingen tvil om at tre år gamle biler i dag er bedre bygget og mer pålitelige enn det biler med samme alder var tidligere.



Det sier Dave Sargent, en av sjefene i J.D. Power, i en pressemelding.

– Men den raske introduksjonen av ny, avansert teknologi legger også økt press på påliteligheten. Det ville ikke overraske om vi får se at dette skaper flere problemer og kan gi dårligere score framover, legger han til.

Som nevnt har Nissan Leaf solgt godt her hjemme. For to år siden kom den også i sin andre generasjon. Dette gjør at det finnes bra med brukte Nissan Leaf til salgs i bruktbilmarkedet. Prisene er også hyggelige og starter på fra rundt 30.000 kroner og oppover.

Selv om det nå er bevist at bilene har god kvalitet, er det likevel enkelte ting som er smart å sjekke. Som alltid bør du ta en nøye titt på alt av slitedeler. En relativt ny EU-kontroll og komplett servicehefte er også viktig, uansett hvilken bruktbil du vurderer å kjøpe.

Dette er spennende fra nytt eilbil-merke

Nissan Leaf er på mange måter den norske folke-elbilen. Og nå får du første generasjon svært gunstig.

Dette må du passe på

Bremsene brukes lite på elbiler som Leaf, det medfører at disse faktisk kan ruste. En del biler har kommet hit på bruktimport og mangler veldig ofte utstyr som er veldig i vinterlandet Norge.

En enkel måte å skille bruktimporterte biler fra biler med nordisk spesifikasjon er å se om bilen har lyktespylere. For å være på den sikre siden bør kunden også be om å få historikken på bilen, som en ren forsikring om opphavet.

Mange som skal kjøpe brukt ebil er også litt redde for batterikapasiteten.mEn ting er når bilen er ny, en annen hva som skjer med kapasiteten etter noen år.

Batterikapasiteten varierer fra bil til bil, avhengig av bruksmønster, kjørestil, ladetid osv. Nissan garanterer at bilen skal ha ni av tolv streker intakt på kapasitetsmåleren i inntil 5 år/100.000 km for 24 kWt-utgaven og i inntil 8 år/160.000 km for 30 kWt-utgaven.

Et tips til forbrukerne for å bevare batteriets kapasitet lengst mulig, er å ikke topplade bilen ofte, men heller lade den opptil 80 prosent og gjerne bruke mesteparten av kapasiteten.

Les også: Dette mener de som eier en Nissan Leaf om bilene sine

Video: Nissan har mer spennende og elektrisk på gang