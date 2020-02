Onsdag kom nyheten om at koronaviruset har nådd Norge. Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for at 25 prosent av befolkningen smittes av koronaviruset.

Karsten Warholm er for tiden opptatt med «Karsten Warholm international» på hjemmebane i Ulsteinvik. Han er ikke redd for å bli smittet av viruset.

– Vi reiser til Ulsteinvik. Her er det ingenting som kommer. Det er nok hit det kommer sist. Vi tar det ganske rolig. Det er ikke så mye man kan gjøre med det. Hvis det skjer, så skjer det. Det beste vi kan gjøre er å holde på som normalt, sier Warholm.

Han får støtte av trener Leif Olav Alnes.

– Jeg er veldig glad i antibac til vanlig, så nå blir jeg i hvert fall ikke mobbet når jeg bruker det. Vi er godt på stell der, smiler Alnes.

I Ulsteinvik skal Warholm løper 400 meter - uten hekker. Alnes har bitt seg merke i at flere stevner er blitt avlyst etter virusutbruddet. Det påvirker ikke oppkjøringen mot sesongens største mål.

– Det blir bare ett stevne innendørs. Det tror vi skal gå bra. Så blir det å trene mot de arrangementene vi regner med skal gå som vanlig. De største for oss i år er OL og det påfølgende europamesterskapet. I tillegg er det en del stevner. Det har jo vært noen avlysninger, men det får ikke vi gjort noe med, sier Alnes.

Warholm avslører at OL-planen ikke er hugget i stein.

– Vi tar dag for dag. Leif Olav er enormt flink og dyktig til å se an situasjonen. Det er det trening handler om. Det handler om tilpasning. Vi har ikke en plan vi må følge og som må være på plass frem mot OL. Vi tar dag for dag og prøver å gjøre alt vi kan for å flytte nivået. Det er blitt en livsstil, og det synes jeg vi gjør ganske bra. I hvert fall hittil.