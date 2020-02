I kveld setter bursdagsbarnet Solbakken europaliga-rekord

I dag fyller Ståle Solbakken 52 år. Det feirer nordmannen med å sette en europeisk rekord borte mot Celtic.

Kveldens kamp er nemlig hans 40. kamp som trener for et lag i en Europaliga-kamp.

– Jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye om slike rekorder, ikke nå i alle fall. Men det er klart det er en ære for meg å ha stått i spissen for en klubb som FCK i så mange år. Det er jo en klubb det alltid vil blåse litt i. Samtidig betyr jo det at man skal sette litt rekorder i en slik klubb for å overleve, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Ifølge FC Københavns hjemmesider deler Solbakken for øyeblikket rekorden med tidligere Arsenal-trener Unai Emery. Han satte rekorden på 39 kamper som Sevilla-trener fra 2013 til 2016 – en periode der Sevilla like greit vant turneringen hver eneste gang.

Bare kamper i gruppespillet eller utslagsrundene er inkludert. Europaligaen ble innført i 2009/2010-sesongen.

– Det at jeg tar denne rekorden forteller meg mest av alt at vi har klart å bygge en europeisk kultur. Vi har vel vært med i Europa 13 av de siste 14 årene, sier Solbakken.

– Hva har vært nøkkelen til det?

– Først og fremst at vi har en spillestil som alle kjenner inn og ut. Ellers har vi bygget en kultur utenfor banen. Alle vet hva som skal til, slik at vi ikke går på noen feller, sier Solbakken.

Kjenner igjen det særnorske

Nettopp det med spillestil gjør at en tidligere lagkamerat av Ståle Solbakken mener det er en ekstra grunn for norske trenertalenter å se opp til nettopp Solbakken.

– Ståle har jo tatt med seg mange trekk som vi kjenner igjen fra norsk fotball. Han har en nordisk tilnærming til det: Det gjelder for eksempel organisering og soneforsvar, sier Dan Eggen.

Han er i dag seksjonsleder for topptrenerutdannelsen i Norges Fotballforbund.

– Jeg vet at Ståle Solbakken er en stor inspirasjon for mange trenere, sier Dan Eggen.

– Dan er jo en tidligere lagkamerat, så at han skulle klare å si noen flotte ord om meg, det var vel ikke så overraskende. Neida, Dan er en fin fyr, kontrer Solbakken selv.