Ventet et halvt år på garderobe – lå på lager hele tiden

Garderobe-marerittet startet da Tom Henry Wivegh og kona Sissel skulle pusse opp huset i fjor sommer. Da ønsket paret samtidig å få et nytt system på vinter- og sommerklær, håndklær og sengetøy.

Dermed bestemte paret seg for å gå til Garderobe-Mannen i slutten av august. Her fikk de tegnet en garderobeløsning som de gikk for.

Skulle komme i november

På ordrebestillingen sto det at leveringstiden var på åtte uker, men at dette kunne avvike. Det sto også at frakt og monteringstid kom i tillegg.

– Etter våre beregninger skulle garderoben bli levert i begynnelsen av november, sier Wivegh til TV 2 Hjelper deg.

Da november nærmet seg, rev de alle skap for å gjøre klart til den nye garderoben. Men garderoben kom ikke, og Garderobe-Mannen ga ikke lyd fra seg.

– Vi etterlyste informasjon, og fikk beskjed om at Garderobe-Mannen skulle sjekke hva som hadde skjedd, forteller Wivegh.

Måtte purre

I halvannen måned måtte Tom ringe, sende melding og epost for å følge opp, og først i midten av desember kom Garderobe-Mannen for å montere.

– Jeg hadde fått beskjed om at de to dørene til skapet i gangen ikke var klare, men jeg trodde resten skulle være klart, sier han.

Dessverre ble verken dekkpropper eller det uttrekkbare speilet levert. Dessuten manglet 19 skuffefronter, og skuffene kunne derfor ikke monteres.

Ikke på lager

Nå var det gått nesten fire måneder siden bestillingen, og igjen måtte Tom purre på Garderobe-Mannen.

– Jeg måtte hele tiden mase for å få informasjon. Til slutt ringer en montør for å avtale montering. Da var vi kommet til 20. januar, forteller han.

Wivegh trodde garderoben endelig skulle bli ferdig. Men heller ikke denne gangen hadde selskapet med hele bestillingen.

Nå var beskjeden at dekkproppene og det uttrekkbare speilet ikke var på lager - nesten seks måneder etter at han bestilte.

– Om de ikke har hatt speilet på lager siden august, så kan det jo godt hende at de ikke får det inn før neste august. Jeg vet ikke, sier Wivegh oppgitt.

Vet ikke hva som skjer

Den siste beskjeden paret fikk fra Garderobe-Mannen var at de skulle sjekke bestillingen, men den beskjeden venter de fortsatt på.