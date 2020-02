Jomfru Maria av Gaudalupe har blitt et symbol for meksikansk nasjonalitet og hun er i dag dyrket av katolikker, ikke bare i Mexico og USA, men også over store deler av verden.

En katolsk mann (38) hadde tydeligvis ikke like mye respekt for den katolske symbolet, skriver Daily Mail.

Knuste kunstverk

Hendelsen skjedde mandag morgen ved Guadalajara-katedralen i Guadalajara, Jalisco i Mexico etter at en kirkegjenger var ferdig med å be.

Et overvåkningskamera i kirken registrerte øyeblikket da mannen, identifisert av Guadalajara-politiet som den 38 år gamle Jorge, plasserte en ryggsekk på gulvet ved siden av en søyle og trakk ut to steiner.

Arrestert

Jorge gikk deretter mot glasset og kastet to steiner mot den. Den første steinen knuste den øvre delen av glassmonteren og den andre steinen sprakk den nederste delen av glasset og brakk det religiøse kunstverket.

KJENT KATEDRAL: En turist poserer foran katedralen der hærverket skjedde. Foto: Scanpix

Andre tilbedere varslet politiet, som arresterte Jorge utenfor kirken mens han forsøkte å rømme. Han ble plassert i varetekt av politiet i Guadalajara.

Bønner ble ikke hørt

Meksikanske medier rapporterte at Jorge rettet sin bønn til Jomfru Maria av Guadalupe for flere måneder siden, før han kom tilbake denne uken for å utføre det hevngjerrige angrepet da han bønner ikke hadde blitt hørt.

Kirkens stab har plassert en presenning over den ødelagte helligdommen. Skadene ble estimert til 130 dollar.