Forklarer at han fikk stemmer i hodet – slo ihjel adoptivmoren

Den svært brutale voldshendelsen skjedde på Sjøholt i daværende Ørskog kommune på Sunnmøre søndag 4. august i fjor.

En 36-åring er tiltalt etter straffelovens paragraf 274 for å ha voldt betydelig skade med døden til følge.

– Jeg erkjenner de handlingene som står i tiltalen, svarte tiltalte på spørsmål fra tingrettsdommer Nils E. Engeset.

– Ikke tilregnelig

36-åringen forklarer seg på video fra Brøsets sikkerhetsavdeling i Trondheim.

– Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at tiltale skal dømmes til tvungen psykisk helsevern fordi han etter vår oppfatning ikke er strafferettslig tilregnelig og at han var psykotisk under voldsutdøvelsen, opplyste aktor, statsadvokat Inger Myklebust Ferstad.

Ifølge aktors innledningsforedrag tok tiltalte bussen fra Ålesund og til adoptivforeldrenes hjem. Her gikk han til angrep på adoptivmora som satt ute på verandaen i det flotte sommerværet.

Hun ble ifølge tiltalen utsatt for massiv vold.

– Jeg tok en hvil på soverommet da jeg hørte han kom på nedsiden av huset. Han hørtes brutal ut og jeg måtte komme meg ut på verandaen for å få inn kona. Men det var for sent. Hun så bare tomt ut i lufta. Jeg fikk ikke kontakt og jeg forsto det var alvorlig, forklarte ektemannen i Sunnmøre tingrett.

Ble alvorlig skadet

Deretter ble det et basketak mellom ham og tiltalte inne på stua. 71-åringen ble selv alvorlig skadet av volden han ble utsatt for av adoptivsønnen.

– Jeg husker svært lite av det som skjedde, forklarte han i retten.

Men han fikk varslet en nabo om det som hadde skjedd og sammen startet de livreddende førstehjelp på kvinnen. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske skader. Kvinnen i 70-åra døde to dager senere av skadene hun ble påført.

– Vi var gift i 46 år. Det var grusomt å miste henne, forklarte enkemannen i tingretten.

Han mener hendelsen var over i løpet av fem til sju minutter. Da ringte tiltalte selv til politiet og fortalte hva han hadde gjort, og at de måtte sende ambulanse. Han ble pågrepet noen få kilometer unna åstedet.

AKTOR: Statsadvokat Inger Myklebust Ferstad. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Tiltalte har forklart at fikk befalende stemmer i hodet og at formålet med å oppsøke adoptivforeldre var å få ut navn på en slektning som han mener adoptivforeldrene solgte ham til, og som skal ha utført seksuelle overgrep mot ham tidlig på 80-tallet, forklarte statsadvokat Inger Myklebust Ferstad i sitt innledningsfordedrag.

– Låst døra i mange år

Enkemannen fortalte i tingretten i dag om mange år med frykt for adoptivsønnen, tidligere voldsepisoder, låste dører og stadig usikkerhet om han skulle komme på døra.