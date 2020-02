Legen la igjen denne posen utenfor døra

Familien TV 2 har snakket med ønsker ikke å stå frem med navn, men moren forteller at sønnen hennes har blitt testet for koronaviruset.

– Det er veldig upraktisk å være i karantene. Heldigvis hadde vi handlet mat, og har såpass i kjøleskapet at det ikke er noe problem, sier hun.

Hun sier det vil være mer problematisk, dersom karantenen varer over lengre tid.

Onsdag kveld ble det første tilfellet av korona-smitte påvist i Norge.

Per torsdag sitter flere personer i Norge i hjemmekarantene. Rundt 50 personer i Oslo er bedt om å holde seg i karantene fram til prøvene for det nye koronaviruset er analysert. I Stavanger er 18 personer i karantene.

Helseetaten i Oslo kommune ber om at alle de 50 holder seg i karantene til de får svar påfølgende dag, opplyser kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen.

Var innom nord-Italia

Oslo-familien hadde vært på vinterferie, da de begynte å mistenke korona-smitte.

– Vi var på ferie i Sveits, men reiste fra Torp til Bergamo i Italia, forteller hun.

De fleste dagene ble tilbragt i Sveits, men den siste natten ble tilbragt i Italia, nær Bergamo flyplass.

– Vi var også en tur i Milano den siste dagen, sier hun.

I dagene etter de kom hjem, kjente sønnen (15) på forkjølelsesymptomer.

– Han ble dårligere etter at vi kom hjem, og hostet en del, forklarer hun.

– I og med at han ble dårligere, tenkte jeg det var lurt å kontakte legevakten, bare for å sjekke for sikkerhets skyld. Vi hadde jo vært i Lombardia-området, sier hun.

Det er i Lombardia-området i Nord-Italia at viruset har hatt størst utbrudd i Europa.

Hun forteller legevakten først var i tvil om at sønnen skulle testes, men da de hørte at familien hadde tilbragt siste kveld i utbruddsområdet, ønsket de å teste gutten.

La igjen smittepose

Onsdag formiddag fikk familien beskjed om at legene skulle teste gutten, men at det sannsynligvis ville ta tid på grunn av stor pågang.

– Vi fikk beskjed om at andre i familien ikke skulle gå på jobb eller skole. Jeg fikk inntrykk av at det var så mange som skulle bli testet, at de ikke ville rekke å komme til oss før neste dag. Det må jo være mange som sitter i karantene, sier hun.

Fakta om covid-19-viruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.



Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.



Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.



WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.



Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert.



Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. Samme dag meldte italienske medier at en norsk student bosatt i Firenze har fått påvist smitte. 26-åringen skal ha besøkt Norge tidligere i måneden.



Folkehelseinstituttet ber norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.



Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB

Onsdag kveld dukket det opp en lege som fikk testet gutten.

– Hun tok på seg fullt beskyttelsesutstyr ute på trappa, en engangsdrakt med hette, munnbind og hansker, sier hun.