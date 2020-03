Fryktet for datterens liv: – Jeg skjønte noe var galt

I onsdagens episode av Farmen kjendis viser Borgemoen frem et brev han hadde fått av samboeren Heidi Ottesen Sandmo (38). I dette brevet står det at han skal bli far.

Den folkekjære programlederen lar tårene trille nedover kinnet, mens han forteller at det eneste riktige for ham er å trekke seg fra reality-programmet for å være med familien.

I et intervju med TV 2 forteller Borgemoen at dette bare er en del av forklaringen.

Hørte det på stemmen

TV-tittere vet at Borgemoen kom inn på Farmen-gården som utfordrer.

Han og Mia Gundersen kjempet om å få bli på gården, og de andre deltakerne valgte å beholde sistnevnte. Dette begrunnet de blant annet med at Borgemoen var en større konkurrent.

Dermed reiste TV-profilen til Torpet, hvor han konkurrerte mot tidligere utslåtte deltakere om å komme tilbake på gården. Han vant Torpet-finalen, og kom dermed tilbake på Farmen-gården.

Rett før Borgemoen returnerte til hovedgården, fikk han lov til å ha en kort telefonsamtale med samboeren.

– Samtalen var veldig rask, men jeg skjønte at noe var galt. Jeg hørte det på stemmen hennes. Jeg spurte om alt gikk bra med henne og babyen, men siden hun ikke ville frata meg muligheten å være på Farmen kjendis, så latet hun som at alt gikk bra, sier han, og fortsetter:

– Jeg kjenner kjæresten min, og jeg fikk en dårlig følelse i magen av den samtalen. Jeg klarte ikke å slippe den tanken.

Det var dette som var hovedgrunnen til at Borgemoen reiste tilbake til 2020, rett før semifinalen. Han ønsket ikke å fortelle om mistanken til de andre deltakerne, da alle inntrykkene var så overveldende.

– Man får andre verdier når man skal bli far. Jeg ville hjem til Heidi. Hele verden får en ny verdi, og det er egentlig ikke noe annet som betyr noe.

Svangerskapsproblemer

Magefølelsen hans stemte. Da han kom hjem, fortalte samboeren at hun hadde problemer med svangerskapet.

– Vi var mye frem og tilbake til leger. Det var flere komplikasjoner, deriblant noen blødninger. Vi var veldig usikre på hvordan dette skulle gå. Det var nære på, men det gikk kjempefint.

48-åringen beskriver datteren Ingrid som verdens nydeligste lille vesen, som kun kan sammenlignes med de to fantastiske bonusbarna han har.

– Jeg er utrolig fornøyd i rollen som bonuspappa. Å få Ingrid, var litt som at hele familien fikk et lite barn – ja, et nytt tilskudd. Jeg syns familien min er helt fantastisk.