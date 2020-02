Det fortalte Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog på en pressebrief torsdag formiddag.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenariet Folkehelsinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sa Guldvog.

– Det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser, og vi kan tenke oss at det er behov for 1.400 til 2.800 ekstra som må til intensivbehandling. I en slik situasjon må all planlagt behandling utsettes, så vi må legge planer for det, sa Guldvog.

– Vask hendene

At Norge onsdag fikk sitt første bekreftede tilfelle av koronasmitte var ikke uventet, sa helsedirektøren. Vi må være forberedt på at det kan komme flere tilfeller til landet.

De viktigste tiltakene for å unngå smitte er hyppig håndvask, gode hostevaner og å ta kontakt med helsetjenesten per telefon om man frykter at man er smittet.

– Ikke møt opp fysisk på legevakta, oppfordret helsedirektøren.

Helsemyndighetene jobber for at færrest mulig skal bli smittet. Dersom situasjonen skulle bli vanskeligere, vil man vurdere tiltak andre land har innført.

– Det kan gjelde tiltak ved skoler og barnehager, redusere bruk av offentlig transport, forsamlinger og andre reiserelaterte tiltak, sa Guldvog.

Han understreket at terskelen for å gjennomføre slike tiltak er høy.

– Det har veldig store samfunnsmessige konsekvenser, så det må veies opp mot eventuelle fordeler man kan se ut fra helsesituasjonen.

Et annet viktig tiltak fra myndighetenes side er å spore opp de som har hatt kontakt med de som er smittet. Målet er å unngå at mange blir syke samtidig, men Helsedirektoratet har likevel lagt planer for en slik situasjon.

Flere sitter i karantene i Norge

Onsdag kveld ble det bekreftet at koronaviruset også er konstatert i Norge. En kvinne i Tromsø er smittet og sitter i hjemmekarantene. Hun skal være i fin form.

Flere personer i Norge sitter i karantene etter mistanke om korona-smitte. Et samboerpar som var på ferie i Milano fra 12. til 14. februar har fått beskjed om å holde seg hjemme frem til blir testet for viruset. Det skriver Vårt Oslo.

I Sauda kommune er to husstander satt i hjemme-isolering. Det opplyser kommunen på sine hjemmesider. En person er også satt i karantene i Mo i Rana. Det opplyser kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune til VG.

Ifølge Østlendingen er fem personer på Elverum testet for korona-viruset etter en reise til Italia. Disse sitter nå hjemme i isolat.