Serbia-spissen setter selv Cristiano Ronaldo i skyggen: – Han er en okse!

– Greit at Norge må passe seg for Mitrovic, men har ikke Seriba mer å frykte, undrer TV 2s Jesper Mathisen.

Han får svar av mangeårig landslagsbauta Brede Hangeland:

– Jo, virkelig. Ser du på angrepsrekken med Martin (Ødegaard) Erling (Braut Haaland), Joshua (King) og (Alexander (Sørloth) i bakhånd, så synes jeg at potensialet og toppnivået må være bedre enn noensinne på landslaget i vår levetid sier TV 2-eksperten som endte på 92 landskamper for Norge.

– Vi kommer til å score mål. Spørsmålstegnet er bak på banen, konkluderer Jesper Mathisen.

Riktignok ble intervjuet med Stefan Johansen gjort dagen etter at Erling Braut Haaland banket inn to mål mot Paris Saint Germain. Uansett er det liten tvil om at norske spissers prestasjoner blir lagt merke til i Fotball-Europa.

– Jeg snakket faktisk med Mitro om Erling tidligere i dag. Men det er ikke bare han som er nysgjerrig. Det er faktisk mange som ikke vet at Erling er fra Norge, men noen vet og de er sinnsykt imponert over han. Som spisskollega tror jeg Mitro er imponert over han, sier Stefan Johansen.

Selv om det fortsatt gjenstår en liten måned til EM-kvalifiseringskampen på og Fulham er med i opprykksstriden, legger ikke Johansen skjul på at Ullevaal-kampen allerede er et diskusjonstema med Aleksandar Mitrovic i London.

– Vi har pratet ganske mye om det, uten at vi avslører noe rundt laget og sånn. Det har støtteapparatet kontroll på. Men du begynner jo å drømme litt når du kan få to kamper i Glasgow og London. Det er lenge siden vi har vært i et EM, så du begynner jo å håpe og drømme når kampen nærmer seg, sier han.