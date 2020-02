I én uke har den italienske småbyen San Fiorano vært fullstendig avskåret fra omverdenen. Politiet har satt opp sperringer på alle veier inn til byen, her får kun de med særskilt tillatelse lov å komme inn.

– Se her, her er kun jeg og min skygge. Det er helt øde her. Utrolig.

35 år gamle Marzio Toniolo filmer dagliglivet i hjembyen. Etter at han og familien ble satt i karantene startet han en videodagbok som skildrer livet i den såkalte «røde sonen». Disse innleggene er så publisert videre av nyhetsbyrået Reuters.

Tomme gater og tomme butikker

Parkeringsplasser som ligger øde og stengte butikker er blitt hverdagen i San Fiorano. Mange hamstrer, og de fleste dagligvarebutikkene er tomme for varer. For å skaffe nok mat til familien må Marzio kjøre 6,5 kilometer til supermarkedet.

– Det er ganske velorganisert her, de slipper inn fem personer om gangen, sier han på videoen.

Det er likevel innsatsen til de som jobber på butikken som imponerer Marzio.

– Til tross for smittefaren, så møter de opp på jobb hver dag uten å mukke. De er ekstraordinære.

Folk står i lange køer for å slippe inn på supermarkedet. Kun fem personer slipper inn om gangen. Foto: Marzio Toniolo / Reuters

Lokale helter

På den siste videoen Marzio har lagt ut hyller han de frivillige i byen. De som strekker seg ekstra langt for å hjelpe innbyggerne. Kokken Rudy Tagliaferro baker brød hver dag som han deler ut gratis til de som trenger det.

Kokken Rudy Tagliferro deler ut gratis brød til trengende innbyggere

En av byens faramasøyter bor til vanlig i nabobyen Brescia med mann og barn, og pendler til arbeidsplassen i San Fiorano. Hun har valgt å bli igjen i San Fiorano for å sikre at folk får de medisinene de trenger. Som takk for hjelpen har bystyret lånt henne en leilighet.

Denne kvinnen har valgt å bo langt unna familien for å sikre at landsbyen får tilgang til medisiner Foto: Marzio Toniolo / Reuters

Bekymret for besteforeldrene

Marzio bor sammen med sin kone Chiara og deres to år gamle datter, Bianca. I samme leilighet bor også Marzios besteforeldre som er i slutten av 80-årene, og det er de Marzio bekymrer seg aller mest for.

87 år gamle Gino og hans kone Ines holder seg for det meste hjemme i leiligheten. Foto: Marzio Toniolo / Reuters

– Vi vet at viruset rammer de eldre hardest. Viruset ser ikke ut til å gi mer enn en mild feber for barn og unge voksne.

Se utdrag fra videodagboken lenger oppe i saken.

– Vi må stå samlet

Minst én person i den lille byen har mistet livet som følge av viruset. I videodagboken prøver likevel Marzio å holde humøret oppe.

– Lokalsamfunnet her i San Fiorano vil stå enda mer samlet etter dette. Byen er liten men samholdet er sterkt.