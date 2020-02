Lille og særpregete i3 har lenge vært eneste elbil fra BMW. Men det varer ikke lenge. I år starter nemlig tyskerne på en stor elbiloffensiv, der en elektrisk utgave av SUV-en X3 er først ut. Etter den kommer så en rekke nye modeller.

En av de første her er den store SUV-en iNEXT.

Denne bilen ble først vist frem som en studiemodell høsten 2018. Etter kort tid ble den til en prototype og siden i fjor vinter har BMW vært i full gang med videre utvikling og testing.

BMW har produsert den første serien med prototyper, som brukes til en rekke testformål, før serieproduksjonen starter i 2021.

Mens vintertestene gjøres unna i arktiske landskap i Arjeplog i Sverige, er det i Kalahari-ørkenen i Sør-Afrika de andre ytterpunktene testes for BMW iNEXT.

iNEXT går også gjennom tøffe vintertester, langt nord i Sverige.

Får kjørt seg

Det er slett ikke tilfeldig at BMW har tatt med bilen på det vi trygt kan kalle en ekstrem Sydentur. Kontrastene mellom Arjeplog og Kalahari representerer spennet av værforhold som en bil skal håndtere – fra is, kulde og mørke, til støv, varme og intense solstråler.

Prototypene av iNEXT får nå bokstavelig talt kjørt seg på veier av sand, rullestein og grus, og utsettes for større påkjenninger enn hva de serieproduserte bilene noen gang trolig vil oppleve.

Hete er like krevende for en elbil som kulde er det, derfor må det testes under alle forhold.

Ekstrem varme

Firehjulsdriftsystemet og understellet blir presset til det ytterste i det krevende ørkenterrenget i Kalahari. Med temperaturer som er høye nok til å overopphete ethvert mobiltelefonbatteri, blir også det integrerte kjølesystemet til høyspenningsbatteriet, den elektriske motoren og elektronikken testet maksimalt.

Klimaanlegget, som driftes av en varmepumpe, får også kjenne på utfordringene med å kjøle ned bilen innvendig mens solen steker på utsiden.

Under de omfattende varmetestene blir prototypene gjentatte ganger utsatt for solvarmen i flere timer og senere avkjølt. På denne måten tester ingeniørene ikke bare driften av de elektriske systemene, men også temperaturstabiliteten til materialene som er brukt i interiøret. Ingen knirkelyder eller andre ulyder aksepteres, selv ved brå temperatursvingninger.

Slik ser iNEXT ut i konseptutgave. Vi snakker velvoksen SUV med ytre mål hakket over dagens X5.

600 kilometer rekkevidde

Videre byr Kalahari på ideelle forhold for å teste støvtetthet på klaffer, pakninger, dører og panser. Under tusenvis av kilometer på grusveier og i ørkenlandskap, virvler prototypene til BMW iNEXT opp mye støv, uten at så mye som et sandkorn skal finne vei inn i bilen.

Studiemodellen av iNEXT målte 5055 mm i lengden, 1690 mm i høyden og 2062 mm i bredden, altså litt større enn den nye generasjonen BMW X5. Prototypene skiller seg ikke mye fra denne, slik at også disse har et romslig interiør og nok plass til en rekke nye tekniske installasjoner.

Den serieproduserte utgaven av iNEXT får rekkevidde på 600 kilometer (WLTP), og vil kunne by på autonome egenskaper på det vi kjenner som nivå 3.

Utradisjonelt ratt

Det betyr at det legges til rette for selvkjøring på flere måter. Rattet i iNEXT vil skille seg ut fra de tradisjonelle sirkulære rattene i form av en polygon-design – flatt på toppen og bunnen med runde sider. Den utradisjonelle geometrien kan minne om ratt som man finner i flere racerbiler og fly.

Formen på rattet vil gjøre det enkelt å gå fra autonom kjøring til vanlig aktiv kjøring, fordi man umiddelbart kan se styringsgraden på rattet under autonom kjøring.

iNEXT får også et helt nytt dashbord, med en ny, stor og kurvet touchskjerm. Infotainment-skjermen skal vise nødvendig informasjon til sjåføren på en ergonomisk og intuitiv måte og vil også kunne tilpasses og brukes fra passasjersiden.

iNEXT blir en svært interessant bil i det norske markedet – i alle fall hvis ordningen med null moms og avgift blir videreført også de neste årene.

25 ladbare modeller

Serieproduksjonen av BMW iNEXT starter altså i 2021, i Dingolfing, Tyskland. Innen den tid har BMW produsert så mange som 100 prototyper av modellen. Mange av disse blir brukt til testing og tilrettelegging av selve produksjonen.

iNEXT vil dele produksjonslinje med både ladbare hybrider og biler med forbrenningsmotor. Det skal gi full fleksibilitet i produksjonskapasiteten.

BMW har altså en rekke elbiler på gang. I 2023 vil selskapet tilby 25 ladbare modeller. Frem til 2025, forventes salget av BMW-gruppens ladbare modeller å øke i gjennomsnitt 30 prosent hvert år.

