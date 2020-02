Dette er symptomene på koronaviruset

Over 80.000 mennesker er smittet på verdensbasis, og onsdag kveld ble det kjent at en kvinne i Tromsø har fått påvist det nye koronaviruset som har sitt opphav i Wuhan i Kina.

I underkant av 3000 mennesker har dødd av infeksjon så langt, og helsemyndigheter verden over jobber på spreng med å begrense skadeomfanget, og å utvikle behandlinger for pasienter som er smittet. Likevel er det flere ting rundt viruset som fremdeles er ukjent.

Blant annet er det ikke sikkert hvor lang inkubasjonstid den nye koronaviruset har. Inkubasjonstid vil si tiden fra man blir smittet til sykdommen gir symptomer. Norske helsemyndigheter mener at det tar et sted mellom to og 14 dager før man får symptomer.

Det som er sikkert er at man vil få en luftveisinfeksjon om man blir smittet.

Et sykdomsforløp varierer fra enkle symptomer som ligner på sterk forkjølelse, til alvorlig lungesvikt og dødsfall.

Hoste og lungebetennelse

Rapporter fra smittede pasienter viser at viruset rammer svært ulik. Likevel er det flere faste symptomer.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil de aller fleste som blir smittet av viruset få en luftveisinfeksjon som går over av seg selv.

Om man blir smittet vil man antageligvis få feber. Deretter vil man utvikle en form for lungebetennelse.

Noen pasienter har klaget på sår hals, noe som blir regnet som en mild form for sykdommen.

De som rammes hardere får etter hvert en hoste, og pustevansker.

Andre kjente symptomer er hodepine, hjerteklapp, og i de mest dramatiske tilfellene, nyresvikt.

Norske helsemyndigheter mener at sykdommen ikke er så dødelig som først fryktet, men eldre og mennesker med kroniske sykdommer er i den såkalte risikogruppen.

Pasienter som har dødd av koronaviruset har blitt rammet av lungesvikt.

Fakta om covid-19-viruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.

26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko.

Samme dag meldte italienske medier at en norsk student bosatt i Firenze har fått påvist smitte. 26-åringen skal ha besøkt Norge tidligere i måneden.

Folkehelseinstituttet ber norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.



Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB

Slik unngår du å bli smittet

Som ved alle virus og bakterieinfeksjoner er det viktigste rådet for å unngå smitte å vedlikeholde god håndhygiene, ved å vaske hendene med såpen og vann. I tillegg kan man bruke hånddesinfeksjon som antibac.

Flere apoteker i Norge melder om at de er tomme for munnbind. Dette trenger uansett ikke være grunn til panikk, da helsemyndighetene ikke anbefaler munnbind, fordi det ikke forebygger like godt som mange tror. FHI skriver på sine nettsider at de som bruker munnbind gjerne tar seg mye til ansiktet, noe som øker smittefaren.

FHI anbefaler også å holde minst én meters avstand til personer med symptomer på en luftveisinfeksjon, som for eksempel hoste.