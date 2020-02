Et samboerpar som var på ferie i den italienske storbyen Milano fra 12.-14. februar har fått beskjed om å holde seg hjemme frem til blir testet for viruset, det skriver Vårt Oslo.

Samboerparet ble syke da de kom hjem fra ferie, men er nå friske.

Flere i karantene

Italia er landet i Europa som er hardest rammet av korona-viruset utenfor Asia. Så langt er 12 personer bekreftet død, og over 400 er smittet.

I Sauda kommune er to husstander satt i hjemme-isolering. Det opplyser kommunen på sine hjemmesider.

– Det er gjort adekvat prøvetaking av husstandmedlemmene og det forventes svar innen uken hvorvidt disse har korona eller ikke. Oppfølging skjer i tett kontakt med Folkehelseinstituttet, skriver de.

En person er også satt i karantene i Mo i Rana. Det opplyser kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune til VG.

Tok kontakt med lege

Personen har vært på reise i et område med koronavirus-smitte. Vedkommende har luftveisinfeksjon, og holder seg hjemme før prøvesvarene har kommet.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Berg uten hell.

Ifølge Østlendingen er fem personer på Elverum testet for korona-viruset etter en reise til Italia. Disse sitter nå hjemme i isolat.

– De har vært i et område i Italia der det er smitte. Da de kom hjem, tok de på helt riktig måte kontakt med legevakten og fortalte om situasjonen. Da har vi sørget for at de nå er isolert og ikke går utenfor huset. De har det etter forholdene bra, sier Skulberg til avisen.

Over 100 personer er hittil testet for koronavirus i Norge. Så langt har kun én person testet positivt. Kvinnen som er fra Tromsø fikk bekreftet viruset etter en tur til Kina.

Saken oppdateres!