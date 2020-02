Real Madrid-Manchester City 1-2

Manchester City reiste fra Madrid med et svært godt utgangspunkt før returkampen om tre uker. Nå hylles manager Pep Guardiola for de taktiske grepene han gjorde før kampen.

Selv mener Guardiola at det kun er resultatet som gjør at han nå genierklæres.

– Fordi vi vant, smiler han.

Raheem Sterling, Sergio Agüero og Fernandinho startet på benken. Guardiola la Bernardo Silva på topp med Kevin De Bruyne like bak. Gabriel Jesus, som normalt spiller lengst fremme, var plassert på kanten. Til tider var den brasilianske spissen venstreback, uten at han reagerte på det.

– Det spiller ingen rolle om jeg løper hjemover eller fremover så lenge jeg kan hjelpe lagkompisene mine, sier han.

Guardiola forteller at vinterpausen ble brukt til å kikke på Real Madrid-kamper for å identifisere svake punkter. Leicester-kampen forrige helg ble brukt som øving. I tillegg trente City-spillerne to dager på å perfeksjonere systemet før reisen til Madrid. Posisjonen til Vinicius var avgjørende for hvordan City-spillerne skulle opptre defensivt.

Offensivt tok City færre sjanser enn normalt i frispillingsfasen. Planen var å straffe Real Madrid i bakrom og på kantene.

– De presser så høyt, så vi tenkte at det ville være rom på kantene. Gabriel er så rask. Det samme er Raheem, sier Guardiola.

Real Madrid fikk sjelden mulighet til å erobre ballen høyt i banen. Keeper Ederson slo ballen langt og presist de gangene Real Madrid-spillerne luktet blod.

«Spydspissen» De Bruyne forteller at Guardiola pleier å holde kortene tett til brystet.

– Etter fire år med Pep kommer det noen overraskelser, også for spillerne. Ofte vet vi ikke hva vi skal gjøre før kampen starter. Vi hadde noen gode og noen dårlige øyeblikk, men det vil man ha i en slik toppkamp, sier De Bruyne.

Guardiolas inngang til kampen hylles av tidligere Manchester City-spiller og BBC-ekspert Micah Richards.

– Det var en taktisk oppvisning. Mange folk stiller spørsmål ved Pep når han ikke starter med spillere som David Silva, Sterling, Agüero og Fernandinho, men han fortjener hyllest. Han viste at han, om ikke er den beste, er en av verdens tre beste trenere, sier Richards.

Guardiola vet at veien fra geni til idiot er kort i toppfotballen. Han er forberedt på en helt annen kamp i Manchester.

– Zidane vil se på hva vi gjorde, og returkampen vil bli annerledes. Vi må bare tilpasse oss raskt og gå for å vinne kampen, sier han.