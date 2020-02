Det opplyser politiet i Troms i en pressemelding, torsdag.

Det var onsdag i forrige uke at en 17 år gammel jente ble funnet død i en leilighet i Tromsø.

Utvider siktelsen

Fra før var de to mennene i 20-årene siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.



En av mennene er nå også siktet for voldtekt. Dette forholdet gjelder ikke saken om den 17 år gamle jenta, men er forhold som har fremkommet i etterforskningen.

I tillegg er begge siktet for narkotikaovertredelser.

De to vil bli begjært fengslet i henholdsvis fire og to nye uker.

– Mye folk

Politiet opplyste torsdag i forrige uke at det var funn på åstedet som ga dem grunn til å etterforske om noen har forvoldt jentas død.

– Stedet hun ble funnet er et sted der det har vært mye folk forut for hendelsen. Vi vet det er personer som har vært der, som politiet enda ikke har fått kontakt med. Vi ønsker at de tar kontakt med oss, slik at vi kan få informasjon som kan bidra til at vi oppklarer saken, sa etterforskningsleder Lene Fabek i Troms politidistrikt til TV 2.

Politiet etterforsker fortsatt saken bredt med videre gjennomgang av tips, avhør og digitale beslag.

