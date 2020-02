I et intervju med Sky Sports i sammenheng med lanseringen av Beckhams MLS-lag Inter Miami, sparer ikke United-legenden på begeistringen for Solskjær.

– Alle fans vil støtte han fordi han er en bra person og på grunn av hva han gjorde for Manchester United i sin tid, skryter Manchester United-legenden.

Sir Alex

Beckham mener Ole Gunnar Solskjær fortjener ros for jobben han har gjort som United-manager, og at nordmannen har et viktig trekk som minner ham om Sir Alex Ferguson.

Solskjær har ikke for vane å kritisere troppen sin offentlig. Det er en filosofi Ferguson brukte i sin tid som manager.

– Han har kommet inn og gjort noe, og han fortsetter å være positiv om spillerne. Det har han fra sjefen (Sir Alex Ferguson). Han kritiserte aldri en spiller offentlig, og Ole har gjort det samme.

Trofétørste

Men han aksepterer at klubben har hatt vanskeligheter med å vinne titler etter avgangen til Ferguson i 2013.

– Jeg tror at en klubb som er så stor som Manchester United og som har hatt så stor suksess, så er det alltid en periode der andre klubber også oppnår suksess.

– Om det er vanskelig å se dem nå? Nei, fordi jeg er en ekte Manchester United-fan. Uansett hvilken situasjon elsker jeg å se dem spille. Men la oss håpe at det ikke går lenger uten at vi vinner trofeer, fordi vi er en av de største klubbene i verden.

Inter Miami åpner sesongens MLS i USA førstkommende søndag. Der møter de LA Galaxy på Los Angeles.

