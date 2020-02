Det første tilfellet av korona er nå bekreftet i Danmark, skriver danske TV2.

Den danske journalisten Jakob Tage Ramlyng jobber i TV 2 i Danmark, og har den siste vært på skiferie nord i Italia sammen med familien.

Han kom hjem til Danmark på mandag, og begynte vise symptomer onsdag formiddag. Natt til torsdag ble det bekreftet at han var smittet av korona-viruset.

Ramlyng er nå i karantene i sitt hjem på Sjælland. Hans kone og sønn har testet negativt.

Direktør for Sunhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, opplyser til danske TV2 at beredskapen ble satt i gang da det ble klart at den første dansken var smittet av viruset.

– Det startet med håndteringen av pasienten og hans pårørende, som har testet negativt. Men vi går også i gang med kontaktoppsporing, det vil vi også fortsette med i dag, sier Brostrøm.