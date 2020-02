En Tromsø-kvinne som nylig var i Kina, testet positivt for viruset og holdes i hjemmekarantene.

– Hun har vært i kontakt med veldig få, og de hun har vært i kontakt med kontakter vi direkte. Vi har full oversikt over hennes bevegelser i Norge, sier smittevernvakt og overlege Trude Arnesen ved FHI til NRK.

Kvinnen reiste med rutefly fra Oslo til Tromsø, og hennes medpassasjerer har ennå ikke blitt kontaktet. De får beskjed og informasjon torsdag, opplyser Arnesen.

Fikk beskjed onsdag ettermiddag

Smittevernlegen Trond Brattland i Tromsø kommune fikk beskjed fra FHI om den positive prøven onsdag klokken 17, skriver Dagbladet.

Brattland forteller at kvinnen først avla en negativ prøve.

– Det var en reanalyse som førte til at man fikk et positivt resultat, sier han til avisen.

Han forteller at kvinnen kom til Oslo før helga og dro videre til Tromsø i helga.

Til sammen er det utført mellom ti og femten koronavirus-tester de siste ukene. Blant dem som er undersøkt, er en gruppe italienske turister. Det ble raskt konstatert at det ikke dreide seg om covid-19.

Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19 uten at viruset var påvist.

Ikke overrasket

Helseminister Bent Høie (H) er ikke overrasket over at covid-19-viruset nå har blitt påvist i Norge. Han sier det trolig blir påvist smitte hos mange flere i Norge.

– Det forbereder vi samfunnet og helsetjenesten på nå. Det kan bli krevende, men vi har gode tiltak for å hindre spredning, sier han til NTB.

Høie sier samtidig at det ikke er behov for drastiske tiltak.

– Nå er det tid for å vaske hendene, hoste i papirhåndkle og å følge rådene fra helsetjenestene, sier Høie.

Militærøvelse går som planlagt

I mars samles 6.000 utenlandske og 8.000 norske soldater for å delta på vinterøvelsen «Cold Response» i Nordland og Troms og Finnmark. Det er ikke risiko for at det får alvorlige konsekvenser dersom noen av dem blir smittet, opplyser Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets forum.

– Våre offiserer som har dette som fagfelt, mener at vi har gode prosedyrer på plass for å forhindre smitte, og rutiner for å ta vare på dem som eventuelt skulle bli smittet, sier pressetalsperson Brynjar Stordal.

– Å avlyse øvelsen er et veldig sterkt virkemiddel, og det er langt fram dit før det blir aktuelt, sier han.

Til nå er det kjent at det kommer soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge.

