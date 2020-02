Mie manglet én vesentlig ting til finalesendingen

Etter to måneder med intens flørting, dating og dumping har Love Island kommet til veis ende.

Ali Esmael (28) og Mie Mack Cappelen (22), Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) samt Iselin Nordøy (23) og Omid Rosander (25) har samtlige vært i Love Island-villaen fra første uke, og i 40. og siste episode møttes parene i en avgjørende finale.

Alle parene har i løpet av de siste ukene og dagene erklært sin kjærlighet til hverandre og offisielt blitt kjærester. Under finalen gjensto det dermed bare å se hvem av dem som i tillegg reiste hjem 300.000 kroner rikere.

Finalens utfall ble utelukkende bestemt av Love Islands seere, etter at de hadde stemt på sine favorittpar i programmets app den siste uken.

– Mer enn godt nok

Da stemmene var talt opp, ble det klart at Ali og Mie fikk færrest stemmer av seerne og havnet på en tredjeplass.

– Vi hadde ikke en gang forventninger om å komme til finalen, for vi har jo hatt våre utfordringer. Vi har funnet hverandre, og har egentlig fokusert på hverandre hele veien, så finalen har vært veldig fjernt for oss, og vi er veldig fornøyde med en tredjeplass, sier Ali til TV 2 like etter at finalen er over.

Mie legger til at hun er svært takknemlig for å ha fått være med så lenge, for alle vennene hun har fått, og for å ha funnet kjærligheten med Ali.

KAN VINNE 300.000: Etter at tredjeplassen ble kåret står det mellom Nora og Johannes og Omid og Iselin. Foto: Bjørnar Posse Sandboe / TV 2

– En tredjeplass er mer enn godt nok, konstaterer hun.

Manglet én vesentlig ting

For å understreke hvor fjernt en finaleplass har vært for Mie, røpte 22-åringen at hun aldri pakket noen finalekjole før hun reiste fra Norge.

– Da jeg reiste sa jeg til alle venninnene mine at jeg kom til å se dem igjen om to-tre uker. En finale var ikke realistisk for meg i det hele tatt. Jeg trodde verken at jeg skulle finne kjærligheten eller venner for livet, så jeg slang bare oppi noen kjoler jeg syntes var fine, sier Mie.

– Vi kan vel alle være enige om at Mie har en fin garderobe. Hun ser smashing ut i alt hun har på seg, og hun «pulled off« denne kjolen også, så jeg skjønner ikke hva hun snakker om når hun sier at hun ikke var forberedt, skyter Ali inn.

– Fikk en åpenbaring

I motsetning til de to andre finaleparene, hadde Mie og Alis forhold et hjerteskjærende opphold midtveis i innspillingen.

For da Aranja Ophaug-Johansen (25) sammen med to andre jenter entret Love Island under Casa Amor, stjal hun Alis oppmerksomhet fra Mie.

– Da jeg kom inn den døren og så Ali med en annen... Det var veldig tøft, forteller Mie.