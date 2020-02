Utnevner Pence til korona-sjef

– Jeg sa vi ville ha en vaksine klar til testing for å se om den er trygg i løpet av tre måneder. Jeg tror det vil bli nærmere to.

Testingen vil ta seks måneder, for å bekrefte effekten av vaksinen.

– Vi kan ikke lene oss på en vaksine de neste månedene til et år, sier Fauci.

Trumps administrasjon har fått kritikk for å ha testet færre enn 500 personer, men presidenten har ingen planer om å steppe opp testingen.

– Vi tester alle vi må teste. Dette behandles som influensa, sier presidenten, før han ber folk vaske hendene og unngå å ta på rekkverk.

– Vi vil i prinsippet ha en influensavaksine mot dette i løpet av svært kort tid, fortsetter han, og referer til vaksinen som trolig er mellom et år og 18 måneder unna.

– Det er en sjanse for at dette kan bli verre, en sjanse for at det kan bli ganske mye verre. Men jeg tror ikke det er uunngåelig at det skjer.

Vurderer reiserestriksjoner for Italia og Sør-Korea

Donald Trump sier det kan bli aktuelt å begrense reiseaktivitet til og fra Italia og Sør-Korea, landene som er hardest rammet av det nye koronaviruset.

USAs president ble spurt om han ville begrense reiser til og fra Italia og Sør-Korea som følge av spredningen av det nye koronaviruset.

– Vi kan komme til å gjøre det når tiden er riktig. Akkurat nå er det ikke rett tid. Vi får se hva som skjer, sa Trump.

Trump sa videre at han ikke tror en spredning av viruset i USA er uunngåelig.

– Den kan bli større, den kan bli litt større, den kan kanskje ikke bli større i det hele tatt, sa han.

Trump frustrert

Presidenten har kommet hjem fra statsbesøket i India for å ha møter med administrasjonen om situasjonen for USA når det gjelder risikoen for smitte og spredning av covid-19 i USA. I hans fravær har regjeringen fått gjennomgå av Kongressen og Demokratene for innsatsen mot det nye koronaviruset.

Men til tross for at Trump og hans rådgivere virker som de utad roer ned gemyttene, skal stemningen være en annen bak lukkede dører. Ifølge CNNs reportere som fulgte Trump på reisen i India, skal kilder nær ham ha sagt at han på privaten uttrykte sterk frustrasjon over situasjonen hjemme i USA over hvordan virussituasjonen ble håndtert.

Trump skal blant annet ha mislikt sterkt at personer smittet med viruset skal ha fått lov til å reise hjem til USA, og han skal også ha ønsket å finne ut hvem som tillot at det kunne skje, slik at han kunne sørge for at de ansvarlig fikk sparken.