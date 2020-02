Real Madrid - Manchester City 1-2 (0-0)

At Aymeric Laporte var tilbake i aksjon for en måned siden var svært godt nytt for Manchester City, etter langtidsskaden i kneet som hadde satt ham ut av spill siden august.

Et skår i gleden ble det på Santiago Bernabéu da Laporte måtte ut med skade allerede etter 32. minutter.

Franskmannen satte seg ned på gressmatten med et nedbrutt ansiktsuttrykk, før han minuttet senere forlot banen.

– Etter å ha vært ute med skade i fem måneder er dette et veldig krevende scenario. Fernandinho kom inn og gjorde det veldig bra. Jeg er stolt over det, og vi har fortsatt Nicolás Otamendi og John Stones, sa Pep Guardiola etter kampen.

– Et kjempestort problem

Om det var samme skade som blusset opp igjen og hvor lenge Laporte er ute denne gang er foreløpig uvisst. Men skulle han ikke rekke returkampen 17. mars, er det en stor fordel for Real Madrid, mener TV 2s fotballeksperter.

– Hvis dette her er en langvarig skade som han har hatt et par ganger tidligere i sesongen, så er dette et kjempestort problem for Manchester City, mener TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Nå er på en måte ligaen avgjort allerede, men med tanke på det å gå videre i Champions League og gå langt der, er de helt avhengige av å få Laporte tilbake igjen. Guardiola har prøvd en del ulike vikarer for Laporte med litt vekslende hell, men det er jo den plassen de er mest sårbare på i utgangspunktet, utdyper hun.

Om det blir Fernandinho som erstatter Laporte også fremover, er det en svekkelse, mener Berg.

– Han gjorde for så vidt en ålreit jobb, men han er ikke i nærheten av å være den forsvarsspilleren som Laporte er.

Fordel Real Madrid: – Et sårt punkt

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller tror Real Madrid har større sjanse til å slå tilbake på Etihad dersom Laporte ikke spiller.

– Det svir voldsomt om han ikke er med i returkampen. Det gjør det kanskje litt enklere for Real Madrid å legge en plan før en sånn type kamp. For man vet at Guardiola, både i dag og i flere storkamper i det siste, har tatt en del hensyn til motstander. Men når man er på hjemmebane og Real Madrid er i angrepsposisjon, tenker jeg at det er gull verdt for de å ha et sårt punkt hos Manchester City, mener TV 2s fotballekspert.

– Jeg synes at med Laporte finner man ikke det såre punktet like godt. Men uten ham er det helt åpenbart, understreker Stamsø-Møller.

Han tror det blir enklere for Real Madrid å komme til gode målsjanser uten Laporte i City-forsvaret.

– Hos Real Madrid synes jeg at jeg ser en vegring rundt det å avslutte. De ser ut som de mangler en som tar tak foran mål, og uten Laporte så får de jo bedre muligheter. Man så jo at det plutselig var litt mer kaotisk bak da Laporte gikk av, påpeker Stamsø-Møller.