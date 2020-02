Koronaviruset er nå bekreftet hos en person i Norge. Det opplyste avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) under en pressekonferanse onsdag kveld.

Helseminister Bent Høie sier til TV 2 at dette er en situasjon som har vært forventet i lengre tid.

– Det var helt forventet at en situasjon som dette ville oppstå på ett eller annet tidspunkt, og vi forventer at Norge også vil få et større utbrudd, som man eksempelvis ser i Italia, sier Høie.

Han understreker at smittefaren er svært liten, som også Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste om i pressekonferansen tidligere onsdag.

Kan stenge byer

Helseministeren sier Norge forbereder seg på et større utbrudd i landet.

– Vi planlegger utifra at det skjer. Norge har en god og robust helsetjeneste, og det er noe som kan hjelpe i en slik situasjon. Vi må likevel jobbe for å holde antall smittede nede, så det ikke blir en for stor belastning på helsetjenesten, sier Høie.

Hvis en person blir smittet i Norge vil det jobbes med å oppspore og prøve å isolere personer, slik at man kan begrense risikoen for spredning. Hvis flere personer blir smittet på samme sted vil direktoratet og kommunen vurdere hva som er de beste tiltakene, forteller helseministeren.

– Vil Norge stenge byer og bydeler for å begrense smitten?

– Det er et verktøy i kassen som kan brukes i en slik situasjon, men et slikt tiltak har også negative sider, sier Høie.

Det fryktes derimot at Norge kan mangle smittevernsutstyr hvis en slik situasjon oppstår.

– Det er en utfordring vi planlegger for, og arbeidet er allerede i gang for å håndtere en slik situasjon, sier han.

Nordmann smittet

Den smittede personen skal være i god form, og skal ikke utgjøre noen smitterisiko for andre. Prøvesvarene var også svakt positiv.

– Det gjennomføres oppsporing av personer vedkommende kan ha vært i kontakt med, sier Vold.

Personen som er smittet skal nylig ha vært i utbruddsområdet i Kina, og kom hjem til Norge i helgen.

Vedkommende er satt i hjemmekarantene, og følges opp av helsepersonell i sitt distrikt.

– Personen har vært i hjemmekarantene siden hjemreise, og det er lite sannsynlig at noen er smittet av personen, sier Vold.

FHI vil ikke opplyse om alder og kjønn på personen, og heller ikke hvor i landet vedkommende bor.

Flere tilfeller

Tidligere onsdag ble det bekreftet at en 26 år gammel norsk student har fått påvist smitte i Firenze i Italia. Også han skal være i god form.

En rekke land i Europa har påvist flere tilfeller de siste dagene.

I Italia er 400 smittet og 12 døde av viruset. Italienske myndigheter har bedt om internasjonal bistand for å håndtere situasjonen, som de beskriver som ute av kontroll.

Onsdag ble ett tilfelle bekreftet i Gøteborg, og det er med dette det andre tilfellet i Sverige. Også i Finland har de påvist flere tilfeller.