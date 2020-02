Onsdag fortalte FHI at vi Norge har sitt første bekreftede tilfelle av koronavirus-smitte i landet.

Gunnar Hasle, lege i Reiseklinikken, sier til TV 2 at han håper vi får en kontrollert spredning i Norge.

– Jeg mener vi burde ha etablert karantenefasiliteter for å kunne observere personer som kommer fra smitteområder, sier Hasle til TV 2.

Alle de store universitetssykehusene har testsett, og Hasle opplyser om at det tar omtrent fire timer å teste en person for koronavirus-smitte.

– Nå kan nok den testen være negativ i en tidlig fase, og sånn jeg forstår det kan man utvikle det etterhvert. Derfor burde personer som er mulige smittebærere observeres over lengre tid, sier legen.

– Ikke mye vi kan gjøre

Hasle sier det ikke er så mye hver enkelt person kan gjøre for å unngå smitte, men at alle nordmenn er avhengig av at Norge gjør en god jobb.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre, og hvis det blir et utbrudd så sier myndighetene hva vi må gjøre, sier Hasle.

Tidligere har direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, uttalt at Norge ser på muligheten for å stengte byer og bydeler hvis det blir et utbrudd. Det stiller Hasle seg bak.

LEGE: Gunnar Hasle er lege og eier av Reiseklinikken. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– I Kina ser det ut til å ha fungert å legge restriksjoner, og det er mulig at norske myndigheter kommer til å gjøre det samme. Men det er bedre å stoppe epidemien hos personer som kommer fra steder med utbrudd, mener han.

Kan bli en belastning

Helsetjenesten vet fremdeles lite om hvordan et normalt sykdomsforløp med covid-19 er, sier områdedirektør Geir Bukholm ved FHI.

– Vi vet heller ikke hvor fort det smitter, men det ser ut til å være ganske smittsomt og det kan smitte en stor del av befolkningen, sier Bukholm.

Han sier det er en svært lite sannsynlig at den bekreftet smittede personen i Norge har smittet andre personer. Kvinnen har vært kort tid i Norge siden hun ankom fra Kina, og FHI har ingen informasjon om at vedkommende har hatt noen kontakt som innebærer risiko for smitte.

Likevel er helsetjenesten forberedt på å øke beredskapen.

– Vi kan risikere at denne situasjonen blir en belastning på den norske helsetjenesten. Smitten kan ramme veldig mange aldersgrupper, men vi vet at de fleste som blir alvorlig syke er eldre og personer med andre sykdommer, sier han.

– Kommer til å få flere tilfeller

Det var onsdag kveld FHI opplyste om at en kvinne i Norge er smittet av det nye koronaviruset covid-19. Kvinnen skal være i god form, og skal ikke utgjøre noen smitterisiko for andre. Prøvesvarene var også kun svakt positiv.

– Dette er en person som er frisk, og det er påvist et veldig lite antall virus hos personen. Vi vet ikke engang om dette er levende virus, forteller Bukholm.

Områdedirektøren sier de ikke ser på situasjonen på noen annen måte enn før smitten ble påvist hos kvinnen i Norge.

– Vi har hele tiden regnet med det, og vi kommer til å få flere tilfeller av smitte til Norge.