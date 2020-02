Det opplyser politiet i Trøndelag i en pressemelding onsdag.

– Den samlede informasjonen vi har innhentet, i tillegg til tekniske og taktiske undersøkelser på stedet og den foreløpige obduksjonen gjør at vi utvider siktelsen, sier politioverbetjent Eivind Guldseth til TV 2.

Innbragt som vitner

Den avdøde mannen er født i 2000, og ble tirsdag funnet død i et bolighus på Ranheim i Trondheim. Den foreløpige obduksjonen av mannen kunne ikke fastslå en sikker dødsårsak.

– Han ene er fortsatt i avhør, mens vi avhører den andre siktede i morgen, opplyser han.

De to siktede ble først innbrakt som vitner, men i lys av informasjonen som kom fram i den innledende etterforskningen, ble disse pågrepet og siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand.

Det var de siktede selv som ringte politiet og opplyste om dødsfallet.



De siktede har tidligere nektet for å ha gjort noe kriminelt. Mennene blir fremstilt for varetektsfengsling ved Sør-Trøndelag tingrett torsdag.

Fått flere tips

Politiet ønsker ikke å si noe om relasjonen mellom den avdøde og de to siktede. Guldseth informerer om at politiet har satt store ressurser på saken, og at mellom 20 og 30 etterforskere undersøker dødsfallet.

De ber fortsatt om tips fra publikum.

– Vi har fått inn fem tips, der fire av dem er ganske interessante tips. Det er en omfattende etterforskning, og vi oppfordrer fortsatt til å tipse oss om saken, sier politioverbetjenten.