Følg pressekonferansen i Tromsø kommune fra klokken 21.30 i videovinduet over.

Folkehelseinstituttet (FHI) kalte onsdag kveld klokken 21 inn til en pressekonferanse i sine lokaler i Oslo.

– FHI har i dag fått bekreftet at en person i Norge har testet positivt på koronavirus, opplyser avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Personen skal være i god form, og skal ikke utgjøre noen smitterisiko for andre. Prøvesvarene var også svakt positiv.

– Det gjennomføres oppsporing av personer vedkommende kan ha vært i kontakt med, sier Vold.

Personen som er smittet skal nylig ha vært i utbruddsområdet i Kina, og kom hjem til Norge i helgen.

I hjemmekarantene

Vedkommende er satt i hjemmekarantene, og følges opp av helsepersonell i sitt distrikt.

– Personen har vært i hjemmekarantene siden hjemreise, og det er lite sannsynlig at noen er smittet av personen, sier Vold.

FHI vil ikke opplyse om alder og kjønn på personen. Personen skal være bosatt i Tromsø.

Tromsø kommune viser til FHIs pressekonferanse og har selv kalt inn til pressekonferanse i forbindelse med korona-saken på rådhuset klokken 21.30 onsdag.

De siste dagene har norske helsemyndigheter gjort omfattende forberedelser for et utbrudd av koronavirus i Norge.

Minst 100 personer i Norge er blitt testet for viruset, men kun en person har altså testet positivt.

Europeiske tilfeller

En rekke land i Europa har påvist flere tilfeller de siste dagene.

I Italia er 400 smittet og 12 døde av viruset. Italienske myndigheter har bedt om internasjonal bistand for å håndtere situasjonen, som de beskriver som ute av kontroll.

Onsdag ble ett tilfelle bekreftet i Gøteborg, og det er med dette det andre tilfellet i Sverige. Også i Finland har de påvist flere tilfeller.

– Vi må rett og slett si at det er usikkert hvordan dette kan bli akkurat nå. Vi må forberede oss på at det kan bli ukontrollert smitte. Det viktige er at når det oppstår et tilfelle, at vi får sporet opp hvem vedkommende har vært i kontakt med. Men vi må forberede oss på at situasjonen kan bli som i Italia, der smitten har kommet ut av kontroll, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, til TV 2.

– Alle kan bli syke

Guldvog sier det først og fremst er gamle og mennesker med dårlig immunforsvar, eller underliggende sykdommer, som vil bli hardest rammet av viruset dersom det spres i Norge.

Likevel sier han at også andre kan bli alvorlig syke.

– Viruset kan ramme tilfeldig, noe som betyr at også unge, friske mennesker kan få alvorlig sykdom, sier han.