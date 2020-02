Lyon – Juventus 1-0 (1-0)

Cristiano Ronaldo og co maktet ikke å score borte mot Lyon.

Juventus slet gjennom store deler av kampen med å bryte ned et kompakt Lyon-forsvar.

Bedre gikk det derimot for Lucas Tousart og hjemmelaget. 22-åringen stod for kampens eneste scoring da han etter halvtimen spilt sørget 1-0-seier for franskmennene.

– Det har vært en taktisk bra kamp fra Lyon sin side. Gjennomført fra punkt til prikke. Men Juventus viser sine styrker på tampen av kampen, så i returoppgjøret må nok Lyon stå på enda hardere, sa TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Se sammendrag i vinduet øverst!

Hjemmelaget tok kontroll

Lucas Tousart sendte vertene i ledelsen etter halvtimen spilt. Supertalentet Houssem Aouar kom seg fri på venstrekanten og slo et millimeter presist innlegg til Tousart.

– Drar seg lett forbi og vipper ballen over alle Juventus-spillerne på første stolpe. Det er utrolig bra satt av Tousart, sa Solveig Gulbrandsen.

Allerede etter 20 minutter sendte Lyon er skremmeskudd i retning Juventus, da Karl Toko Ekambi stusset ballen i tverrligger etter en corner.

– De kom som ei kule

Det var en relativt tafatt Juventus-forestilling i første omgang. Lyon kom til de største sjansene og var nære ved å doble ledelsen ved flere anledninger.

– Dette så jeg ikke komme. Lyon så ikke så veldig giret ut i starten, men så kom de som ei kule og leder fullt fortjent til pause, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i studio.

Juventus-spiller Aaron Ramsey var skuffet ved kampslutt, men har likevel troen på at Juventus kan gå videre.

– Vi visste at det kom til å bli en vanskelig kamp og at vi måtte være på vårt beste for å få et resultat. Forhåpentligvis kan vi slå tilbake i det neste oppgjøret. Vi prøvde helt til fløyta gikk å få med oss et bortemål, men vi klarte det ikke, sier Aaron Ramsey til TV 2.

Lyon utnyttet blodig de Ligt

I tillegg til at Juventus slet med å skape noe særlig med sjanser fikk midtstopper Matthijs de Ligt seg også en smell.

Nederlenderen havnet på bakken etter en duell med flere involverte, og fikk skoen til lagkamerat Alex Sandro i ansiktet.

– Når man ser slik ut får man ikke være på banen noe særlig lenger. Han måtte ut og lappes sammen, sa TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg i studio.

Og samtidig som det 20 år gamle midstoppertalentet ble lappet sammen, gikk Lyon opp i ledelsen.

Etter hvilen fikk Paulo Dybala en gyllen mulighet til å utligne for Juventus. Argentineren fikk rom i Lyon-boksen etter innlegg fra venstresiden, men klarte umarkert å sette ballen like til side for mål.

Dermed endte det 1-0 til Lyon som har et strålende utgangspunkt før returmøte på Juventus Stadium tirsdag 17. mars.