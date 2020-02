Marerittkveld for Real Madrid da Manchester City snudde kampen

Real Madrid - Manchester City 1-2 (0-0)

Isco sendte Real Madrid i ledelsen i det 60. spilleminutt etter at Manchester City rotet det til for seg selv da Nicolás Otamendi og Rodri og mistet ballen på egen halvdel.

Men tolv minutter før slutt ble rot til gull da det løsnet det for City, og banens gigant ble nok en gang Kevin De Bruyne.

Først med et sterkt forarbeid på Gabriel Jesus sin 1-1-scoring, før han syv minutter før slutt satte inn 2-1 fra straffemerket.

– Målet til Real Madrid kommer på et dårlig tidspunkt, for jeg synes vi dominerte da. Men måten vi slår tilbake er fantastisk. Det var et veldig fint mål av Gabriel (Jesus), og det var viktig at jeg satt straffen. Det er en veldig god start for oss, sier De Bruyne til BT Sport.



– Man begynner nesten å bli tom for ord når man skal beskrive den innleggsfoten til Kevin De Bruyne, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Verre ble det for vertene i Madrid da Sergio Ramos fikk direkte rødt kort etter å ha felt Jesus fire minutter før slutt.

Dermed har Manchester City opparbeidet seg et strålende utgangspunkt før returkampen spilles på Etihad 17. mars.

– Er det noe Guardiola vet bedre enn noen andre er det at de bare er halvspilt, og at det har sett bra ut for Manchester City før og så har de røket. Men utrolig imponerende. Denne vinteren har Real Madrid vært bunnsolide defensivt, og at Manchester City tar med seg en ledelse til Etihad er råsterkt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Agüero benket

Guardiola overrasket med onsdagens startoppstilling, der blant annet Bernardo Silva og Kevin De Bruyne var plassert på topp.

Den største overraskelsen var kanskje at Sergio Agüero var plassert på benken til fordel for Jesus.

De første 45 minuttene startet nervøst fra begge lag som slet med å komme til sjanser. I det 21. minutt fikk Jesus en mulighet til å sende City i ledelsen, men Thibaut Courtois var der han skulle være.

Ti minutter senere kom Karim Benzema til en stor sjanse i boksen med en farlig heading. Denne gangen var det Ederson som vartet opp med en mesterlig redning.