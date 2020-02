Kristiansand Vipers - Storhamar 25 - 36

– Jeg tror jeg aldri har opplevd maken til skrell, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli etter kampen.

Kristiansand Vipers måtte bare unngå åttemålstap for å sikre seriegullet, og hadde invitert til gullfest. Før kampen sto hjemmelaget med 19 seire på 19 kamper så langt denne sesongen i serien.

Berømmer Storhamar

– Jeg er jævlig glad. Vipers er så gode, men vi er veldig stolte over det vi leverte i dag, sa Storhamar-trener Magnus Johansson etter kampen.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad måtte se sitt lag bli utspilt på hjemmebane, og var imponert over bortelaget Storhamar.

– Jeg må berømme Storhamar som spiller bra. Jeg synes de spiller god håndball og ville vinne mye mer enn oss. Vi lykkes egentlig ikke med noe som helst. De er bedre enn oss i alt og er Norges beste lag for øyeblikket. Så vi får se om vi kommer oss til et sluttspill og får vist oss fram fra en bedre side, for dette var ganske langt under båten, sier en skuffet Vipers-trener.

Overkjøring

Serietoer Storhamar rundspilte Vipers i den første omgangen, og ledet 20-14 til pause i Kristiansand.

I andre omgang fortsatte bortelaget og herje med Vipers. Da sluttsignalet gikk sto det 36-25 på tavla, og dermed måtte Vipers utsette gullfeiringen.

– Vi tenkte at når vi først skulle slå dem så får vi gjøre det ordentlig. Slik de pleier å gjøre med oss. Det er utrolig godt. Det er en lettelse å kjenne på og lykkes med det vi har jobbet med så lenge, sier Storhamar-spiller Stine Lidén.

Med to kamper igjen for Vipers, trenger de ett poeng for å ta gullet.

I slutten av desember tok Vipers sitt tredje strake NM-gull da de slo Storhamar i finalen.