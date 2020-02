– En rekke land gjennomgår sin beredskap i møte med en spredning av koronaviruset. Kan statsministeren forsikre om at helsemyndighetene har nødvendige fullmakter, planer og økonomiske ressurser til å møte en spredning av koronaviruset i Norge?



Det skriver Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre onsdag kveld i et brev til statsminister Erna Solberg (H). Det er hittil ikke påvist virussmitte hos personer i Norge, men en rekke europeiske land har nå hatt tilfeller.



Støre viser til at spredningen av det nye koronaviruset, som gir opphav til sykdommen covid-19, har fått Verdens helseorganisasjon (WHO) til å mene at vi kan stå overfor en pandemi.



– Det betyr at man må påregne spredning av viruset over landegrenser i alle deler av verden. Folkehelseinstituttet varsler at man må påregne at viruset også kan smitte i Norge, konstaterer Støre.



Den tidligere helseministeren fremholder samtidig at Norge har et sterkt og moderne smittevern. Han minner om at Norge sist møtte en pandemi under den såkalte svineinfluensa-epidemien for over ti år siden.



Selv om det foreløpig ikke er påvist virussmitte hos personer i Norge, har Folkehelseinstituttet bedt helsevesenet om å forberede seg på en alvorlig epidemi.



En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden, ifølge Folkehelseinstituttet.



