Under Premier Leagues vinterpause tidligere i februar, dro Dele Alli til Dubai.

Før avgang la han ut flere videoer på Snapchat der han spøkte med koronaviruset.

På den første videoen har Alli på seg et munnbind. Han fulgte opp med å zoome inn på en tilfeldig asiatisk mann og så på en flaske med antibac.

«Viruset må være raskere enn dette for å fange meg», skrev Alli.

Midtbanespilleren ble anklaget for rasisme, slettet videoene og la seg flat på det kinesiske mikrobloggstedet Weibo.

Nå risikerer han utestengelse. FA opplyser onsdag kveld at Tottenham-stjernen er siktet for brudd på punktet i deres regelverk som går ut på fornærmende eller upassende oppførsel, forverret av at referansen var rettet mot «rase og/eller farge og/eller etnisitet.»

Alli har til 5. mars å svare for seg.

Tidligere denne sesongen ble Manchester City-stjernen Bernardo Silva utestengt i én Premier League-kamp for et lignende brudd. Portugiseren la ut et bilde hvor han sammenlignet lagkamerat Benjamin Mendy med maskoten til det spanske konfektselskapet Conquitos.

Rob Harris, journalist i Press Association, spekulerer på om Alli kan få samme straff.