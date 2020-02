Voldtektstiltale mot Babacar Sarr trekkes

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er utsatt tre ganger, to av dem fordi Sarr ikke har møtt opp i retten. Siden overgangen fra Molde i januar 2019 har 29-åringen spilt fotball i Russland og i Saudi-Arabia – land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

I januar i år ble Sarr fristilt av sin saudiarabiske klubb. Det er ukjent hvor han befinner seg i dag.

Advokat Larsen sier til TV 2 at hun «ikke har for vane å opplyse hvor hennes klienter befinner seg».

Larsen mener at Sarr ikke er lovlig stevnet for retten, og at det er årsaken til at han ikke har møtt opp til ankesaken. Lagmannsretten har imidlertid slått fast at Sarr er lovlig stevnet.

– Den avgjørelsen blir anket til Høyesterett i disse dager, sier Larsen.

Sarr er internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter får ham ikke utlevert. Saudiarabiske myndigheter har imidlertid opplyst Kripos at de «er innstilt på å samarbeide».

En tredje sak

En tredje voldtektsanmeldelse mot mannen er under etterforskning av Vest politidistrikt, men det er ikke tatt påtalemessig avgjørelse.

– Den saken er nå stilt i bero i påvente av å kunne utføre avhør av ham. Det har ikke vært mulig fordi han er i utlandet, har statsadvokat Ellen Cathrine Grevet sagt til Nettavisen.

Advokat Larsen bestrider imidlertid dette.

– Dette er ikke korrekt. Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Han har forklart seg i saken tidligere, og så ingen grunn til å la seg avhøre på nytt, sier hun.