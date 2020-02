Tvinges opp av graven av klimaendringene

Siden 80-tallet har det vært gjort lite utgravninger, og man har tenkt at permafrosten tok vare på materialet.

Men de siste fem årene har klimaendringer gjort at Sysselmannen har gjenopptatt utgravningene for å sikre viktige kulturminner før de går tapt.

Hittil har Sysselmannen åpnet seks nye graver, som skal gi ny informasjon om tilstand på graven, samt hvem disse menneskene var.

– Vi tar ut små biter av skjelettet og bruker DNA og isotopanalyser for å finne ut hvor de kom fra, hvor de har reist, hva slags diett de har hatt og om de har hatt mangelsykdommer. Vi har funnet ut at to av de døde hadde en skandinavisk kystdiett, så de kan ha kommet fra Norge, sier hun om to av gravene som er åpnet.

Tre ble åpnet i 2016 og tre i 2019.

Se bildeserie av utgravningen:

Vil ikke åpne alle

Arkeologene på Svalbard jobber mot klokken, for Arktis har den største økningen i gjennomsnittstemperatur i hele verden.

– Vi regner med at det som skjer nå kommer til å eskalere, så om 20 til 30 år vil skjelettmaterialet være borte. Hvis vi skal gjøre noe, må vi gjøre det nå. Dette er et unikt kildemateriale i verdenssammenheng, om mennesker som levde i Europa på denne tiden her. Det finnes ikke noe annet sted i verden der du har slike så godt bevarte graver og vi kan faktisk komme nærmere historien deres, så vi prøver å sikre et utvalg av dem før det er for sent, sier Loktu.

Men ikke alle gravene skal graves opp.

– Vi skal ikke, og vil ikke grave opp alle, men hvis vi skal sikre kunnskapen så må vi ta ut noen. Vi skal gjøre dette materialet tilgjengelig for resten av verden og forvalte det på en god måte, sier hun.

Sysselmannen på Svalbard samarbeider med Svalbard museum om hvordan funnene skal systematiseres og brukes i fremtiden.

– Vi ønsker jo at de skal få ligge i fred, men skal vi klare å sikre noen av dem, må vi gjøre det før det er for sent, sier Loktu.