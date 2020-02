Hovlands stjernestatus øker og øker, særlig etter PGA-seieren i Puerto Rico. «Alle» vil ha en bit av 22-åringen fra Norge, og det tar han med knusende ro.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det er selvfølgelig mye oppmerksomhet rundt det, men jeg prøver egentlig bare å fokusere på de tingene jeg har lyst til å gjøre, sier Hovland til TV 2 under en presseseanse onsdag og fortsetter:

– Jeg har lyst å spille golf og gjøre det så bra som mulig der. Føler jeg at andre ting forstyrrer for det, så prøver jeg å håndtere det. Jeg har egentlig ikke noen interesse av å være der ute og søke så mye rampelys som mulig. Jeg har bare lyst å spille golf, bli bedre og ha det gøy, understreker golfstjernen.

Når Hovland skal beskrive hvordan det var å bli historisk som første nordmann til å vinne en turnering på PGA-touren, tar han heller ikke av.

– Det var en lang uke, men det var utrolig kult å vinne den første turneringen så fort. Det frigir opp ganske mye med tanke på hvilke turneringer jeg kan komme med i, og selvfølgelig ranking og sånn. Men bare det å vinne var utrolig kult, sier Hovland om PGA-seieren.

Ingen mental trener

Mental trener er i likhet med andre idretter også vanlig innad golf. Men Hovland selv har ikke stor tro på det, og forteller at han ikke har noen fast mental trener.

– Jeg skal ikke si at jeg synes det er oppskrytt, men jeg synes at med mye av det tar man det kanskje litt for langt, sier 22-åringen til pressen.

– Jeg føler at man blir fortalt veldig ofte at man skal tenke sånn og sånn, og ikke tenke sånn. I bunn og grunn kommer det ned til ferdighetene dine. Slår man dårlig, så går det ikke an til å tenke seg til å slå bra. Man må liksom ha ferdighetene inne for å være i stand til å prestere. Jeg føler at ferdighetsnivået blir sammenlignet med mental styrke ofte, istedenfor at man bare spiller bra eller dårlig, begrunner han.

– Hyggelig at hun har troen

Etter PGA-seieren uttalte Suzann «Tutta» Pettersen til TV 2 at hun tror Hovland kan seile opp som en stor gullfavoritt i OL. Selv er han litt mer beskjeden i forventningene.

– Det er hyggelig at hun har troen. Så vet jeg at OL er et mindre felt. Det er vel 65 spillere eller noe sånt som er med, så det er jo definitivt sjanser. Men det er som alle andre uker at du må bare spille bra. Gjør man ikke det, har man ikke en sjanse. Spiller man bra så har man sjansen, så får man se hvordan det går, sier Hovland.

På spørsmål om han kommer til å spille om han får muligheten svarer han kort og godt:

– Ja, absolutt.