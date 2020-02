Ute på et isflak i Isfjorden på Svalbard ligger en hvalross.

Det tusen kilo tunge pattedyret var utrydningstruet på 40-tallet, men etter fredning i 1952 har bestanden økt kraftig til rundt 5000 dyr.

– Et utrolig fascinerende dyr, sier en begeistret statsminister Erna Solberg og peker ut mot flaket.

Bekymret

Men alt står ikke bra til på Svalbard.

Fjorden hun besøker onsdag var islagt og egnet for skuterkjøring for tjue år siden, i dag må hun kjøre båt for å komme ut for å se et klima i endring.

– Det er et tydelig eksempel på at klimaendringene pågår, og at det er blitt mye varmere i de arktiske og antarktiske områdene, som faktisk har den største økningen i gjennomsnittstemperaturen. Og det kan bli farlig, for i permafrosten ligger det bundet metan og co2 som kan slippe ut og hvis store mengder med is smelter så vil havene stige, sier Solberg til TV 2 om bord i Sysselmannens båt MS Polarsyssel.

TINER: Isflak i havet utenfor Svalbard. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Statsministeren har med seg FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene for å se og vise dem hvordan breene krymper og permafrosten tiner i arktis. Blant dem er Ghanas president Nana som leder gruppen sammen med Solberg.

– Å se hvordan klimaendringene slår inn her er dramatisk. Det er også dramatisk på samme måte for hele verden også der jeg kommer fra, sier president Nano Akufo-Addo fra Ghana, som leder gruppen sammen med Solberg.

– Sammensurium

Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» har over 140.000 medlemmer. Erna Solberg mener også de må forstå at klimaendringene er reelle og at internasjonale samarbeid er løsningen.

– Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globale løsninger, EU-motstandere, det er et sammensurium av folk som sier at den verden vi har i dag, den aksepterer vi på en måte ikke. Men poenget er at verden må løse oppgaver sammen, dette er en tid for å skjønne at internasjonalt samarbeid er viktig, sier hun til TV 2.

Også i Ghana har man opplevd diskusjon om klimaendringene og forskningen, men presidenten mener det ikke er noen tvil.

– For meg så er bevisene uomtvistelige, fenomenet eksisterer, dette må gjøres noe med jo fortere jo bedre, det blir best for alle og menneskeheten sier president Nana til TV 2.