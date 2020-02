– Vi ønsker vårt nye stykke kjærlighet velkommen hjem. Vi er overveldet av takknemlighet, skriver skuespiller Laura Prepon (39) på Instagram onsdag.

I innlegget viser skuespilleren, nok mest kjent for norske TV-seere i rollen som Donna i That '70s show, men også for hennes arbeid i fengselsserien Orange Is The New Black, frem sitt nye barn.

I 2018 giftet hun seg med skuespilleren Ben Foster, kjent fra seriene Six Feet Under og Hell Or High Water, og dette blir deres andre barn sammen.

I august 2017 ble foreldre til en jente.

Paret skal ha kjent hverandre siden ungdomsårene, men fant først kjærligheten for få år siden. Foster er en nær bekjent av Prepons tidligere That '70s Show-kollega Danny Mastersom, som spilte Steven Hyde i serien. Det ble først blest om dem som par da de møtte opp sammen på den røde løperen til filmen «The Girl on the Train» i 2016, da Prepon hadde en glitrende ny diamantring på fingeren.