Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold, innrømte i et VG-intervju i 2019 at han har oppbevart våpen ulovlig.

Sjøvold oppbevarte våpnene etter enken til en venn kontakten han i 2008.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti, og da fikk jeg levert dem inn, sa Sjøvold til avisen.

Det er ulovlig å oppbevare våpen som er registrert andre.

Spesialenheten for politisaker opprettet sak mot PST-sjefen etter avsløringen.

– Det er besluttet på bakgrunn av medieoppslag å opprette en sak for å avklare mulig iverksettelse av videre etterforskning, sa etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten for politisaker i oktober.