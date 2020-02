Det bekrefter russeren på sin egen hjemmeside onsdag.

I løpet av sin lange karriere vant Sjarapova fem Grand Slam-titler og var allerede som 18-åring nummer én i verden – en posisjon hun hadde ytterligere fire ganger.

Men 32-åringen hadde problemer med å håndtere skader da hun forsøkte comeback etter å ha blitt suspendert for doping.

I 2016 offentliggjorde russeren selv at hun hadde benyttet seg av det ulovlige stoffet meldonium – et stoff som har som hensikt å øke prestasjonsnivået.

Som straff ble Sjarapova utestengt i 15 måneder.

På sin egen hjemmeside skriver 32-åringen blant annet følgende:

«Jeg har aldri virkelig følt meg tvunget til å snakke om arbeid, innsats – hver idrettsutøver forstår de uuttalte ofrene de må gi for å lykkes. Men når jeg tar fatt på mitt neste kapittel, vil jeg at alle som drømmer om å utmerke seg i noe, skal vite at tvil og dømmekraft er uunngåelig: Du vil feile hundrevis av ganger, og verden vil se på deg. Aksepter det. Stol på deg selv. Jeg lover at du vil seire».

Sjarapova har drevet med tennis i 28 år, og forklarer at det vil bli en stor overgang.

«Når jeg ga livet mitt til tennis, ga tennis meg et liv. Jeg vil savne det hver dag. Jeg kommer til å savne treningen og den daglige rutinen min: å våkne ved daggry, snøre venstre sko foran høyre høyre og stenge banens gate før jeg slo min første ball på dagen. Jeg vil savne teamet mitt, trenerne mine. Jeg kommer til å savne øyeblikkene som sitter sammen med faren min på praksisbanebenken. Handtrykkene - vinn eller tap - og utøverne, enten de visste det eller ikke, som presset meg til å være mitt beste».