Skapte overskrifter med Solskjær-uttalelse. Nå har pipen fått en annen lyd

Manchester United – Club Brugge torsdag fra 20.50 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 (kampstart 21.00)!

Torsdag kan Manchester United kvalifisere seg for neste runde i Europaligaen om de unngår hjemmetap for Club Brugge.

De røde djevlene er ubeseiret på sine seks siste kamper i alle turneringer, og Nemanja Matic bekrefter at selvtilliten er stigende i Old Trafford-garderobene.

– Selvsagt. Når du har gode resultater, er selvtilliten på et høyere nivå. Det gir oss også mer selvtillit for fremtiden. Vi vet at alle motstanderne er veldig vanskelige i alle turneringene vi er involvert i for øyeblikket, så vi må holde oss fokuserte slik vi har gjort i de siste seks kampene og yte vårt beste. Vi må spille med selvtillit og prøve å beholde dette nivået på fotballen, sier serberen.

– Ancelotti er ikke den samme nå som for 20 år siden

Matic uttaler seg i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal, der han også er tydelig på at hans manager Ole Gunnar Solskjær har vokst i rollen i løpet av de drøyt 14 månedene han har ledet klubben.

– Han forbedrer seg hver dag. Han får mer erfaring, og det er sikkert at han vil bli bedre og bedre. Som alle managere. Carlo Ancelotti er ikke den samme nå som for 20 år siden. Han har mer erfaring, og jeg er sikker på at det blir på samme måten med Ole, sier midtbanespilleren som i det siste har nytt stor tillit under Solskjærs ledelse.

EN ANNEN TID: Nemanja Matic fikk kun to kamper i debutsesongen i Chelsea i 2009/10, og ble aldri ligamester i sin første periode i Chelsea. Foto: Glyn Kirk/AFP

Sammenligningen med Ancelotti er heller ikke tilfeldig, all den tid det var nettopp den nåværende Everton-sjefen som hentet Matic til engelsk fotball første gang i sin tid som Chelsea-sjef tilbake i 2009. Et tiår senere har serberen vunnet to Premier League-titler og spilt nærmere 200 kamper i engelsk fotballs øverste divisjon. På direkte spørsmål om viktigheten av erfarne spillere i en fotballgarderobe, svarer serberen reflektert.

– Jeg synes det alltid er viktig å ha noen erfarne spillere, for jeg husker da jeg signerte for Chelsea i 2009. Jeg var trolig den yngste på laget. Det var mange erfarne spillere som man kan lære av. Du ser hvordan de trener og hvordan de oppfører seg. Jeg mener det er viktig. Om det er meg eller andre betyr ikke noe, men det er bra for deg om du kan følge med på erfarne spillere som har vunnet ting i karrieren.

Skapte overskrifter

Nettopp erfaringen er også hovedelementet 31-åringen trekker frem i sitt skryt til sjefen, som kommer et snaut halvår etter at han havnet i overskriftene da han uttalte at han var uenig i Solskjærs prioriteringer i en periode han selv var ute av laget.