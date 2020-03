– Det er et sirkus! Dette er helt unødvendig, sier Zikrija Krkic til TV 2.

Han forstår ikke hvorfor mer enn et dusin politifolk og fangevoktere passer på han i Drammen tingrett.

Utenfor tinghuset står uniformert politi og utenfor salen er det satt opp en sikkerhetskontroll med metalldetektor. Når Krkic føres ut i pausene, iføres han håndjern.

– Det er ubehagelig å være her, sier han.

TV 2 har spurt aktor Marit Formo om sikkerhetsopplegget skyldes at de betrakter Krkic som farlig eller om noen har fremsatt trusler mot ham. Dette ønsker hun ikke å kommentere.

PÅGRIPELSEN: I 2014 ble Zikrija Krkic pågrepet og siktet for et dobbeltdrap i Bosnia. Siden havnet saken på bordet til norsk politi. Foto: Radio Rijec

Den 47 år gamle mannen, som tidligere tjenestegjorde som elitesoldat under krigen på Balkan, risikerer 21 års forvaring i Norge. De siste tiårene har han vært bosatt i Buskerud.

Tror bulking kan være motiv

Politiet er overbevist om at han drepte to mennesker med et automatvåpen da han var på ferie i hjemlandet i Bosnia-Hercegovina i 2014. Etter det TV 2 forstår, mener påtalemyndigheten at drapet ble utløst av en konflikt etter en mindre kollisjon der bilen til Krkic ble bulket.

– Det har fremkommet opplysninger om dette og andre forhold som vil bli belyst i rettssaken, sier aktor Formo.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo fører saken mot Zikrija Krkic. Dette bildet er tatt i en annen straffesak. Foto: NTB Scanoix

Selv hevder 47-åringen at han var hjemme på familiens gård og at han ikke har noe med drapene å gjøre.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Håvard Flatland.

Dette er saken 28. juli i 2014 ble to personer drept i en kafé i Prijedor i Bosnia.

Kort tid senere ble Zikrija Krkic pågrepet og satt i varetekt.

I september i 2015 ble Krkic frikjent for dobbeltdrap av lagmannsretten i Banja Luka, men han ble domfelt for brudd på våpenbestemmelser. Ettersom han hadde sittet i varetekt var dommen ferdig sonet og Krkic reiste hjem til Norge.

I juli 2016 opphevet høyesterett i Bosnia frifinnelsesdommen. Dermed sto saken uten en rettskraftig avgjørelse. I oktober 2016 ble Krkic pågrepet og varetektsfengslet i en alvorlig voldssak i Norge.

14. desember 2017 ble han i Drammen tingrett dømt til seks års fengsel for å ha begått grove voldshandlinger. Krkic godtok dommen.

Like før jul ble politiet i Drammen ferdig med etterforske dobbeltdrapssaken i Bosnia. I januar ble det tatt ut tiltale.

Mener å ha fellende bevis

I Bosnia ble saken tatt til retten, der Krkic ble frikjent. TV 2 har lest dommen. Der pekes det på alternative gjerningsmenn. Det antydes også at bevisene i saken kan ha blitt plantet.

Etter frifinnelsen ble dommen i Bosnia opphevet. Da bestemte norsk politi seg for å etterforske dobbeltdrapet, som nå behandles i Drammen tingrett.

– Vi stiller oss veldig undrende til hele etterforskningen, som vi mener har hatt for lite fokus på dommen fra Bosnia. Det er årsaken til at vi kommer til føre omfattende vitne- og dokumentbevis, sier forsvarer Flatland.

Aktor Formo er godt kjent opplysningene i dommen fra Bosnia.

– Norsk politi har foretatt en selvstendig etterforskning og hentet inn en rekke bevis. Dommen fra Bosnia må ses i lys av bevisene som vi har hentet inn, sier Formo, som mener å ha fellende bevis.