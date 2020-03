Fersk undersøkelse avslører: Dette holder vi skjult for partneren

Lønn er åpenbart et tema som er sensitivt for mange. I en stor undersøkelse Censuswide har utført for Klarna kommer det frem at under halvparten av nordmenn vet hva deres egen partner har i inntekt.

Konfrontert med påstanden «jeg vet hva min partner tjener», svarer kun 48 prosent av nordmenn at de er litt eller veldig enig.

– Det er helt åpenbart at økonomi og egen lønn er noe man ikke snakker om i mange familier og forhold. Spesielt blant de mellom 18-38 år er det færre som prater åpent om hva de tjener med sin partner, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Touchy tema

Undersøkelsen er utført i ti land: Storbritannia, USA, Australia, Tyskland, Østerrike, Nederland, Spania, Finland, Sverige og Norge. I Norge er 2014 respondenter over 18 år spurt i løpet av januar 2020.

Blant landene i undersøkelsen er det kun britene som er mer hemmelighetsfulle om lønn overfor partneren enn nordmenn. I Spania svarer hele 71 prosent at vet hvor mye partneren tjener.

– Selv om mange av de spurte gir uttrykk for at det er viktig å prate åpent om økonomi og lønn for å unngå at det blir et tabuområde, er det i praksis ikke så mange som gjør det, sier Elvestad.

Asle Fagerstrøm er professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, der han blant annet underviser i forbrukerpsykologi og atferdsøkonomi. Han tror nordmenns manglende kunnskap om partnerens inntekt delvis kan skyldes at mange nordmenn har ganske god økonomi.

– Derfor trenger man kanskje ikke at temaet er så fremtredende i parforholdet, sier Fagerstrøm, før han fortsetter:

– Om det er stor forskjell mellom lønnen til partene, kan det være «touchy» å snakke om. Hvis den ene tjener mer enn den andre, er det lett å la temaet ligge.

Konsekvenser av hemmelighold

Fagerstrøm mener det er en dårlig idé å holde lønnen sin skjult for partneren, og oppfordrer heller til åpenhet.

– Skal man få husholdningen til å fungere på en god måte, er det avgjørende å være transparent og åpen. Er man ikke åpen om økonomi, kan det få store konsekvenser og komplikasjoner senere.

Professoren nevner begrenset økonomisk handlefrihet, innskrenket mulighet for reiser eller at videreutdanning blir umulig som mulige konsekvenser av økonomi-tabu.

– For eksempel kan det hende den andre parten plutselig har pådratt seg stor kredittgjeld. Det kan ødelegge et forhold.

Ifølge undersøkelsen er de unge noe mindre åpne overfor partneren enn sine eldre landsmenn. Samtidig er de unge på verdensbasis mer villige til å diskutere økonomi generelt.